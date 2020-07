Gašper Vidmar še eno leto v Benetkah

Slovenski košarkarski reprezentant Gašper Vidmar bo še naprej igral na Apeninskem polotoku, saj je danes podaljšal sodelovanje z Reyerjem Venezio. Izkušeni center je z moštvom iz Benetk podpisal enoletno pogodbo.



Ljubljančan je v dveh sezonah odigral 39 tekem v italijanskem prvenstvu, v povprečju pa je v minuli sezoni dosegal 3,3 točke in 2,6 skoka na tekmo v nekaj več kot 11 minutah igre. Odigral je tudi 15 tekem v evropskem pokalu s povprečjem 5 točk, 3,3 skoka in 1 asistence.

Vesel nadaljevanja poti pri Reyerju

Vidmar je z moštvom iz Benetk v sezoni 2018/19 osvojil naslov prvaka, v letošnji predčasno končani sezoni pa je osvojil še pokalno lovoriko. Na uradni spletni strani kluba so zapisali, da je 211 centimetrov visoki Vidmar, sicer evropski prvak s Slovenijo leta 2017, eden najbolj priljubljenih košarkarjev med navijači in igralci, hkrati pa pomemben člen ekipe, ki jo s klopi vodi Walter De Raffaele.



"Fantastično je, da lahko še naprej igram pri Reyerju. Zaradi predčasne prekinitve sezone sem bil malce razočaran, a vesel sem, da lahko nadaljujem kariero v Benetkah," je od podpisu nove pogodbe dejal slovenski as, ki bo 14. septembra praznoval 33. rojstni dan.



Člansko kariero je začel pri Slovanu, od koder se je preselil v Turčijo k Fenerbahčeju. V Sloveniji je kot posojen košarkar igral še za Union Olimpijo v sezoni 2009/10. V Turčiji je branil barve Bešiktaša, Darušafake in nazadnje Banvita, od koder se je preselil na Apeninski polotok.