Giannis lani divjal v slovenski raketi, letos se mu lahko izognejo

Na evropskem prvenstvu v košarki ni slabih moštev, so pred začetkom turnirja hiteli razlagati trenerji z vseh strani. Nedeljska predstava in zanesljiva zmaga nad Belgijo je pokazala, da Slovenci še ne sodijo v drugo ligo, saj proti košarkarsko manj razvitim državam zmagujejo tudi s pol moči. Z dovolj kakovosti lahko ob izvenserijskem Luki Dončiću presenetijo še koga od favoritov. Proti Islandiji in Izraelu prideta v poštev le zmagi, prvouvrščenim Grkom v skupini C z robustnim in za Slovence neustavljivim Giannisom Antetokounmpom bi se v osmini finala veljalo izogniti.

Krivulja slovenske reprezentance se vzpenja, minuli konec tedna je prinesel več razlogov za zadovoljstvo, pa tudi nekaj skrbi. Atletsko nadarjeni Francozi so razgalili pomanjkanje kilogramov in, jasno, višine v slovenski vrsti. Ne le pod košem, na vseh položajih z izjemo Dončića na mestu organizatorja igre Slovenci sodijo med nižje na EP. Porazu navkljub so proti olimpijskim podprvakom opozorili na pedigre v napadu in uresničili napovedi strokovnega štaba, da se lahko kosajo z na papirju mnogo močnejšimi nasprotniki, če Dončić prikaže predstave, ki bi mu lahko v prihodnji sezoni lige NBA prinesle naziv najboljšega igralca rednega dela (MVP).