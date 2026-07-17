Giannis v Miamiju pogledal proti Messiju: Ko to vidiš, te navdihne

Giannis Antetokounmpo je v Miami prišel kot nova velika zvezda moštva Heat, ob predstavitvi pa je kot enega od svojih glavnih zgledov izpostavil tudi Lionela Messija, ki v Južni Floridi piše zelo uspešno poglavje kariere. Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA, ki je Milwaukee Bucks leta 2021 popeljal do naslova prvaka, je dejal, da so športniki, kot sta Messi in LeBron James, drugim pokazali pot do veličine.

»Samo slediti moraš,« je dejal Antetokounmpo. »Težko je. Moraš biti discipliniran. Moraš biti predan svojemu delu. Ampak načrt je tam. Če mu želiš slediti, mu slediš. Če mu ne želiš slediti, greš domov.«

Antetokounmpo je Milwaukee Bucks leta 2021 popeljal do naslova prvaka lige NBA, zdaj pa po dolgih letih začenja novo poglavje v Miamiju. FOTO: Sam Navarro/Reuters

Iz Atlante v Miami

Antetokounmpo je v sredo v Atlanti spremljal zmago Argentine nad Anglijo, s katero se je Messi z reprezentanco uvrstil v finale svetovnega prvenstva. Dan pozneje je odpotoval v Miami, kjer so ga po odmevni menjavi iz Milwaukeeja predstavili kot novega zvezdnika ekipe Heat.

»Razmišljal sem o njegovi poti,« je dejal o Messiju.

Po dolgih letih pri Barceloni je Argentinec odšel k Paris Saint-Germainu, leta 2023 pa v Inter Miami. Selitev v ligo MLS so mnogi razumeli kot začetek počasnega odmika od vrhunskega nogometa, toda Messi je v ZDA znova presegel pričakovanja. Pri 39 letih je zdaj na pragu drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka.

»Messi bo morda obveljal za enega najboljših športnikov vseh časov,« je dejal Antetokounmpo, ko je našteval njegove uspehe: naslove v Španiji in Franciji, zmage v ligi prvakov, osem zlatih žog ter uspešno poglavje v ligi MLS, kjer je z Interjem iz Miamija osvojil pokal MLS in dve nagradi za najkoristnejšega igralca.

»Morda bo imel dve zmagi v finalu svetovnega prvenstva,« je dodal. »Ko to vidiš, dobiš navdih. Zagotovo te navdihne, da skrbiš za svoje telo in še naprej delaš prave stvari za svojo ekipo.«

Lionel Messi se bo v nedeljskem finalu svetovnega prvenstva z Argentino pomeril s Španijo Lamina Yamala. FOTO: Odd Andersen/AFP

»To si moraš zaslužiti«

Antetokounmpa je posebej navdušil trenutek s tekme Argentine in Anglije, ko je Messi po enem od dvobojev padel na tla, njegovi soigralci pa so mu nemudoma pritekli na pomoč.

»Videlo se je, kako so vsi njegovi soigralci stekli, da bi mu pomagali,« je dejal Antetokounmpo. »To si moraš zaslužiti. Spoštovanje, ki ga ima pri soigralcih, je zasluženo. Upam, da bom tudi sam v karieri lahko naredil nekaj takšnega.«