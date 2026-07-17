  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Giannis v Miamiju pogledal proti Messiju: Ko to vidiš, te navdihne

Grški zvezdnik je ob prihodu k Miami Heat kot zgled izpostavil Lionela Messija in njegovo pot po selitvi na Florido.
Giannis Antetokounmpo se je v Miamiju predstavil kot nova velika zvezda moštva Heat. FOTO: Megan Briggs/AFP
Galerija
Giannis Antetokounmpo se je v Miamiju predstavil kot nova velika zvezda moštva Heat. FOTO: Megan Briggs/AFP
Blaž Potočnik
17. 7. 2026 | 08:31
3:11
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Giannis Antetokounmpo je v Miami prišel kot nova velika zvezda moštva Heat, ob predstavitvi pa je kot enega od svojih glavnih zgledov izpostavil tudi Lionela Messija, ki v Južni Floridi piše zelo uspešno poglavje kariere. Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA, ki je Milwaukee Bucks leta 2021 popeljal do naslova prvaka, je dejal, da so športniki, kot sta Messi in LeBron James, drugim pokazali pot do veličine.

image_alt
Mladi slovenski košarkarji v polfinalu eurobasketa

»Samo slediti moraš,« je dejal Antetokounmpo. »Težko je. Moraš biti discipliniran. Moraš biti predan svojemu delu. Ampak načrt je tam. Če mu želiš slediti, mu slediš. Če mu ne želiš slediti, greš domov.«

Antetokounmpo je Milwaukee Bucks leta 2021 popeljal do naslova prvaka lige NBA, zdaj pa po dolgih letih začenja novo poglavje v Miamiju. FOTO: Sam Navarro/Reuters
Antetokounmpo je Milwaukee Bucks leta 2021 popeljal do naslova prvaka lige NBA, zdaj pa po dolgih letih začenja novo poglavje v Miamiju. FOTO: Sam Navarro/Reuters

Iz Atlante v Miami

Antetokounmpo je v sredo v Atlanti spremljal zmago Argentine nad Anglijo, s katero se je Messi z reprezentanco uvrstil v finale svetovnega prvenstva. Dan pozneje je odpotoval v Miami, kjer so ga po odmevni menjavi iz Milwaukeeja predstavili kot novega zvezdnika ekipe Heat.

»Razmišljal sem o njegovi poti,« je dejal o Messiju.

Po dolgih letih pri Barceloni je Argentinec odšel k Paris Saint-Germainu, leta 2023 pa v Inter Miami. Selitev v ligo MLS so mnogi razumeli kot začetek počasnega odmika od vrhunskega nogometa, toda Messi je v ZDA znova presegel pričakovanja. Pri 39 letih je zdaj na pragu drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka.

»Messi bo morda obveljal za enega najboljših športnikov vseh časov,« je dejal Antetokounmpo, ko je našteval njegove uspehe: naslove v Španiji in Franciji, zmage v ligi prvakov, osem zlatih žog ter uspešno poglavje v ligi MLS, kjer je z Interjem iz Miamija osvojil pokal MLS in dve nagradi za najkoristnejšega igralca.

»Morda bo imel dve zmagi v finalu svetovnega prvenstva,« je dodal. »Ko to vidiš, dobiš navdih. Zagotovo te navdihne, da skrbiš za svoje telo in še naprej delaš prave stvari za svojo ekipo.«

Lionel Messi se bo v nedeljskem finalu svetovnega prvenstva z Argentino pomeril s Španijo Lamina Yamala. FOTO: Odd Andersen/AFP
Lionel Messi se bo v nedeljskem finalu svetovnega prvenstva z Argentino pomeril s Španijo Lamina Yamala. FOTO: Odd Andersen/AFP

»To si moraš zaslužiti«

Antetokounmpa je posebej navdušil trenutek s tekme Argentine in Anglije, ko je Messi po enem od dvobojev padel na tla, njegovi soigralci pa so mu nemudoma pritekli na pomoč.

image_alt
Messi piše zgodovino, Tuchel angleški grešni kozel

»Videlo se je, kako so vsi njegovi soigralci stekli, da bi mu pomagali,« je dejal Antetokounmpo. »To si moraš zaslužiti. Spoštovanje, ki ga ima pri soigralcih, je zasluženo. Upam, da bom tudi sam v karieri lahko naredil nekaj takšnega.«

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Poletje v ligi NBA

Talent v Los Angelesu: novinec Carr in vse boljši Thiero zanimata tudi Dončića

Moštva lige NBA se v teh dneh merijo na poletni ligi v Las Vegasu, kjer priložnost za igro dobivajo predvsem mladi igralci.
Nejc Grilc 14. 7. 2026 | 08:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ni pozabil kritike

Govoril je o ljubezni v moštvu, potem pa prejel udarec

Bam Adebayo, center košarkarske ekipe NBA Miami Heat, je med sporom v Las Vegasu v okviru poletne lige udaril nekdanjega soigralca Tylerja Herra.
11. 7. 2026 | 11:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ostaja v Teksasu

Victorju Wembanyami bo kapnilo najmanj 220,7 milijona evrov

Francoski košarkarski reprezentant je za najvišji možni znesek podpisal dolgoročno podaljšanje pogodbe z moštvom lige NBA, San Antonio Spurs.
11. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Koalicijski vrh

Stranke Resnica na Brdo pri Kranju niso povabili

Ministri in koalicijski poslanci bodo predstavili seznam vladne zakonodaje, ki bo letos v parlamentarni proceduri.
Uroš Esih 17. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
15. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Mladi in gore

Kako navdušiti otroka za hribe? Mama štirih otrok prisega na eno pravilo

Pri obis­kovanju gora z otroki na prvem mestu ne sme biti cilj, ampak doživetje in predvsem varnost.
Simona Bandur 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

V 12. etapi tretja zmaga Tima Merlierja, ki je izkoristil bržkone zadnjo priložnost. Konec tedna za ubežnike in hribolazce.
16. 7. 2026 | 18:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost

Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Najemni poslovni prostori

Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dodatno zdravstveno zavarovanje

Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Lionel MessiGiannis AntetokounmpoInter MiamiNBAMiami HeatMLSargentinska nogometna reprezentancaLeBron JamesMilwaukee BucksSP 2026SP v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Film Odiseja

Film leta, ne le poletja

Spektakel Odiseja Christopherja Nolana bo utišal tudi največje kritike.
Agata Rakovec Kurent 17. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Katera hrvaška plaža je prava za vas: mirna, družinska ali zabavna

Hrvaška se lahko pohvali s skoraj 5900 kilometri obale. Med neštetimi plažami smo izbrali deseterico, ki slovi po svojem edinstvenem čaru.
17. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Od knapov do petzvezdičnih doživetij

Velenje, šesto največje mesto v Sloveniji, leži sredi Šaleške doline. Mlad kraj, ki je zrasel na premogu, ponuja veliko več kot spomin na rudarsko preteklost.
17. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Lionel Messi, največji vseh časov: kako je drobni deček postal večni kralj

Deček, ki se je bal svoje drobne sence, je zasenčil nogometni svet. Za vse večne čase.
Boštjan Videmšek 17. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Od zahoda se nam približuje močnejša nevihtna linija

Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte.
17. 7. 2026 | 09:42
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Od knapov do petzvezdičnih doživetij

Velenje, šesto največje mesto v Sloveniji, leži sredi Šaleške doline. Mlad kraj, ki je zrasel na premogu, ponuja veliko več kot spomin na rudarsko preteklost.
17. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Lionel Messi, največji vseh časov: kako je drobni deček postal večni kralj

Deček, ki se je bal svoje drobne sence, je zasenčil nogometni svet. Za vse večne čase.
Boštjan Videmšek 17. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Od zahoda se nam približuje močnejša nevihtna linija

Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte.
17. 7. 2026 | 09:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo