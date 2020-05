Giannis žrtev hekerjev

Hitro se je vrnil

Moštvo v ameriški košarkarski ligi NBA Milwaukee Bucks preiskuje, kako so lahko hekerji dobili dostop do računov zvezdnika, potem ko so se na njegovih družbenih omrežjih pojavili pojavili rasistični in vulgarni zapisi, poroča agencija Reuters. Nepridipravi so vdrli tudi v Grkov bančni račun.Sporočila so vključevala žaljivke na račun tragično umrlega košarkarjain trdila, da je bil Antetokounmpo pozitiven na bolezen covid-19. Agentje zatrdil, da košarkar ni odgovoren zanje.Potem ko so bili tviti izbrisani, so nekateri mediji objavili posnetke zaslonov. Na stran košarkarja sta se s svojimi tviti postavila njegovo deklein, Giannisov mlajši brat iz LA Lakers. »Hekerji so vdrli v Giannisov twitter račun, njegov telefon, elektronsko pošto in bančne račune,« sta pojasnila. »Giannis se opravičuje za vso zmedo in bo kmalu nazaj. Sporočila, ki jih je objavil heker, so ekstremno neprimerna in ogabna,« sta še zapisala dekle in brat.Kmalu se je oglasil tudi Giannis in pojasnil, kaj se je zgodilo. »Incident preiskujejo. Sporočila, objavljena v mojem imenu, so bila izjemno neprimerna, razočaran sem, da lahko nekdo reče kaj takšnega. Posebej hudo mi je za Kobejevo družino,« je med drugim zapisal eden najboljših košarkarjev na svetu.