Gibson: Nihče ni pričakoval, da bomo tako dobri

Košarkarji Cedevite Olimpije so slavili novo zmago. V dvanajstem kolu evropskega pokala so v gosteh visoko odpravili igralce Arisa. Na koncu je na semaforju pisalo 89:60 v korist Ljubljančanov.

Zmaji so nadigrali tekmece v pravzaprav vseh prvinah košarkarske igre, glavni junak tokratnega uspeha pa je bil Aleksej Nikolić, ki je dosegel 23 točk. Umoja Gibson je dodal 14 točk, David Škara in D. J. Stewart pa sta prispevala po enajst točk.

»Borili smo se po naših najboljših močeh, trud pa je bil poplačan z zmago. Pred začetkom sezone nihče ni pričakoval, da bomo tako dobri, vendar pa se ne smemo ustaviti. V takšnem slogu moramo tudi nadaljevati,« je po tekmi dejal Gibson, ki pri Cedeviti Olimpiji igra zelo vidno vlogo.

V domačem moštvu, ki ni imelo protiorožja za izvrstne Ljubljančane, sta bila še najbolj razpoložena Bryce Tyler Jones in Danilo Anđušić, ki sta zbrala trinajst oziroma dvanajst točk.

Aris – Cedevita Olimpija 60:89 (42:66, 31:44, 15:19) Dvorana Nick Galis, gledalcev 5000, sodniki: Shemmesh, Gordon (oba Izrael), Thepenier (Francija).

Aris: Long 7, Jones 13 (9:9), Noua 4 (1:4), Forester 3 (1:2), Enoch 6, Harrell 9 (2:2), Andjušić 12 (2:2), Kulboka 6.

Cedevita Olimpija: Stewart 11 (6:6), Gibson 14 (6:8), Girard 3, McNair 6, Nikolić 23 (8:8), Blažič 3, Ustun 3, Cerkvenik 2, Škara 11, Hogaz 9 (2:3), Kennedy 4.

Prosti meti: Aris 15:19, Cedevita Olimpija 22:25.

Met za tri točke: Aris 7:28 (Kulboka 2, Andjušić 2, Harrell, Noua, Long), Cedevita Olimpija 11:30 (Nikolić 3, Gibson 2, Blažič, Ustun, Škara, Hogaz, Girard, Stewart).

Osebne napake: Aris 26, Cedevita Olimpija 21.

Cedevita Olimpija ostaja na drugem mestu za vodilnim Hapoelom, medtem ko Aris zaseda šesto mesto.