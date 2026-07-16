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Košarka

Iz Olimpije v Barcelono, bo združil moči s Sekulićem?

Košarkar ljubljanske Cedevite Olimpije se seli v katalonsko prestolnico. Za Barcelono je že podpisal ameriški Slovenec Josh Nebo.
Umoja Gibson je bil eden izmed najboljših posameznikov Cedevite Olimpije v minuli sezoni. FOTO: Aleš Fevžer
Galerija
Umoja Gibson je bil eden izmed najboljših posameznikov Cedevite Olimpije v minuli sezoni. FOTO: Aleš Fevžer
M. Ru., STA
16. 7. 2026 | 12:38
16. 7. 2026 | 12:41
1:44
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Ameriški organizator igre Umoja Gibson po eni sezoni zapušča Cedevito Olimpijo in se seli v Barcelono. Ekipi sta dosegli dogovor o prestopu, ljubljanska pa bo za 182 cm visokega košarkarja, ki je imel veljavno pogodbo tudi za sezono 2026/27, prejela odškodnino, je v sporočilu za javnost zapisala zasedba iz slovenske prestolnice.

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Mladi košarkarji v Stožicah zanesljivo v četrtfinale

Gibson je bil minulo sezono eden ključnih členov zasedbe, ki jo bo tudi v prihodnji sezoni vodil Črnogorec Zvezdan Mitrović, in eden najbolj izstopajočih posameznikov v evropski in regionalni konkurenci. V evropskem pokalu je v povprečju dosegal 15,9 točke in 4,9 asistence na tekmo, v ligi Aba pa 15,8 točke in 5,3 asistence.

V minuli sezoni je bil 28-letni Američan izbran tudi za najkoristnejšega igralca slovenskega superpokala 2025, naziv MVP pa je osvojil tudi na zaključnem turnirju pokala Spar, kjer je Cedevita Olimpija prišla do nove lovorike. Včeraj je za Barcelono sicer podpisal tudi Američan s slovenskim potnim listom Josh Nebo, še vedno pa ni uradne potrditve, ali bo moštvo prihodnje leto vodil slovenski selektor Aleksander Sekulić. 

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košarkaOlimpijaBarcelonaUmoja GibsonAleksander Sekulić

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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