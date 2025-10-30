Glavna osumljenca do nadaljnjega brez plač

Stavniški škandal v ligi NBA, v katerega sta bili vpleteni zvezdniški imeni, branilec Miamija Terry Rozier in glavni trener Portlanda Chauncey Billups, je dobil prvi resnejši odziv. Oba osumljenca sta pod zvezno preiskavo zaradi domnevnih povezav z nezakonitimi stavami in podzemnimi poker operacijami, a nista obtožena sodelovanja.

Po besedah ​​zveznih tožilcev je Rozier obtožen deljenja notranjih informacij, s čimer bi zunanjim stavcem pomagal zaslužiti pri stavah. Medtem Billupsa preiskujejo zaradi domnevne vloge v poker operaciji z visokimi vložki, za katero oblasti pravijo, da je bila pod vplivom mafijskih povezav.

Vodstvo lige NBA se je zdaj odzvalo, Rozier in Billups bosta za nedoločen čas brez plače, ki naj bi bile zamrznjene do izida sodnega postopka.

»Branilec Miamija Terry Rozier in trener Portlanda Chauncey Billups ne bosta prejela plačila v času odsotnosti od svojih moštev,« je odločitev prenesel Shams Charania iz televizijskega kanala ESPN. »Verjetno bodo njune plače zadržali in deponirali v dogovorni račun, dokler se ne razreši primer FBI,« so še povedali viri iz ESPN.

Rozier in Billups sta medtem zanikala kakršno koli kršitev v svoji karieri, a se nobeden od njiju še ni izrekel o krivdi.