Glavobol ob statistiki Wembanyame: Boljši kot Kobe, Curry in Larry Bird?

Zmaga San Antonia nad Milwaukeejem (127:95) ni presenečenje, Spurs so eno najboljših moštev v ligi, Bucks brez Giannisa Antetokounmpa le še odštevajo do konca sezone. Kljub temu je Victor Wembanyama postregel z novo impresivno predstavo, dosegel 23 točk in 15 skokov, predvsem v obrambi pa je učinek Wembyja težko meriti s statistiko.

»Ne vem, če sem kdaj že videl toliko izkušenih igralcev, ki bi ob prodoru v raketo preprosto obrnili, ko pred seboj zagledajo Wembanyamo in njegove dolge roke. Njegov učinek na napad nasprotnika je izjemen, zagotovo največji v ligi NBA,« je prepričan Tim Legler, tudi sam pred leti odličen obrambni igralec v ligi NBA.

Wemby je nedavno zatrdil, da bo do konca sezone razblinil vse dvome o tem, da je pravi MVP za letošnjo sezono. San Antonio po njegovi zaslugi igra odlično in zmaguje, od začetka marca so na 15 tekmah izgubili le dvakrat in so enako uspešni kot Los Angeles Lakers Luke Dončića, ki se tudi z Wembyjem bori za laskavi naziv najboljšega v rednem delu sezone.

Francoskemu velikanu, ki je za svojo višino (224 cm) neverjetno spreten, hiter in agilen, so še pred prihodom v ligo napovedovali posebno kariero in niso se zmotili. Na prvih 175 tekmah v najboljši košarkarski ligi na svetu je Wemby dosegel:

- 4042 točk, več kot Larry Bird (3718)

- 1912 skokov, več kot Charles Barkley (1898)

- 610 blokad, več kot Hakeem »The Dream« Olajuwon (526)

- 201 ukradeno žogo, več kot Kobe Bryant (154)

- 382 trojk, več kot Stephen Curry (367)

Izjemne številke, predvsem točke, blokade in zadete trojke bodejo v oči in kažejo na raznovrstno igro francoskega centra. San Antonio bo v zahodni konferenci končal na drugem mestu, če ne bo velikega presenečenja in zdrsa Oklahome v zadnjih dveh tednih, mesto pred Jezerniki. V kolikor Teksašani in Kalifornijci dobijo dvoboj prvega kroga končnice, Dončića in Wembanyamo čaka medsebojni obračun v konferenčnem polfinalu.

Liga NBA:

San Antonio Spurs 127:95 Milwaukee Bucks

Wembanyama 23, Castle 22; Trent Jr. 18, Turner 15.

Detroit Pistons 109:87 Minnesota Timberwolves

Harris 18, Jenkins 13; DiVincenzo 22, Gobert 14.

Philadelphia 76ers 118:114 Charlotte Hornets

Embiid 29, George 26; Miller 29, Ball 20.

Sacramento Kings 113:123 Atlanta Hawks

DeRozan 22, Raynaud 18; Alexander Walker 27, Johnson 26.

Chicago Bulls 124:125 Memphis Grizzlies

Buzelis 29, Sexton 26; Coward 24, Wells 17.

Utah Jazz 109:134 Phoenix Suns

Filipowski 26, Sensabaugh 26; Green 31, Booker 26.