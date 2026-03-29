Košarka

Glavobol ob statistiki Wembanyame: Boljši kot Kobe, Curry in Larry Bird?

Victor Wembanyama je ob zmagi San Antonia nad Milwaukeejem s 127:95 pokazal, zakaj je morda glavni kandidat za osvojitev naziva MVP v ligi NBA.
Pod košem ni varen nihče, ko igra Victor Wembanyama. Foto Jeff Hanisch/Reuters
Pod košem ni varen nihče, ko igra Victor Wembanyama. Foto Jeff Hanisch/Reuters
Nejc Grilc
29. 3. 2026 | 07:35
29. 3. 2026 | 07:35
Zmaga San Antonia nad Milwaukeejem (127:95) ni presenečenje, Spurs so eno najboljših moštev v ligi, Bucks brez Giannisa Antetokounmpa le še odštevajo do konca sezone. Kljub temu je Victor Wembanyama postregel z novo impresivno predstavo, dosegel 23 točk in 15 skokov, predvsem v obrambi pa je učinek Wembyja težko meriti s statistiko.

image_alt
Obupani Dončić ima počasi dovolj: »Bolje, kot igram, slabše je!«

»Ne vem, če sem kdaj že videl toliko izkušenih igralcev, ki bi ob prodoru v raketo preprosto obrnili, ko pred seboj zagledajo Wembanyamo in njegove dolge roke. Njegov učinek na napad nasprotnika je izjemen, zagotovo največji v ligi NBA,« je prepričan Tim Legler, tudi sam pred leti odličen obrambni igralec v ligi NBA.

Wemby je nedavno zatrdil, da bo do konca sezone razblinil vse dvome o tem, da je pravi MVP za letošnjo sezono. San Antonio po njegovi zaslugi igra odlično in zmaguje, od začetka marca so na 15 tekmah izgubili le dvakrat in so enako uspešni kot Los Angeles Lakers Luke Dončića, ki se tudi z Wembyjem bori za laskavi naziv najboljšega v rednem delu sezone.

Francoskemu velikanu, ki je za svojo višino (224 cm) neverjetno spreten, hiter in agilen, so še pred prihodom v ligo napovedovali posebno kariero in niso se zmotili. Na prvih 175 tekmah v najboljši košarkarski ligi na svetu je Wemby dosegel:
- 4042 točk, več kot Larry Bird (3718)
- 1912 skokov, več kot Charles Barkley (1898)
- 610 blokad, več kot Hakeem »The Dream« Olajuwon (526)
- 201 ukradeno žogo, več kot Kobe Bryant (154)
- 382 trojk, več kot Stephen Curry (367)

image_alt
Po Bookerju in Durantu zdaj Dončića izziva tudi Wembanyama

Izjemne številke, predvsem točke, blokade in zadete trojke bodejo v oči in kažejo na raznovrstno igro francoskega centra. San Antonio bo v zahodni konferenci končal na drugem mestu, če ne bo velikega presenečenja in zdrsa Oklahome v zadnjih dveh tednih, mesto pred Jezerniki. V kolikor Teksašani in Kalifornijci dobijo dvoboj prvega kroga končnice, Dončića in Wembanyamo čaka medsebojni obračun v konferenčnem polfinalu.

Liga NBA:

San Antonio Spurs 127:95 Milwaukee Bucks
Wembanyama 23, Castle 22; Trent Jr. 18, Turner 15. 

Detroit Pistons 109:87 Minnesota Timberwolves
Harris 18, Jenkins 13; DiVincenzo 22, Gobert 14. 

Philadelphia 76ers 118:114 Charlotte Hornets
Embiid 29, George 26; Miller 29, Ball 20. 

Sacramento Kings 113:123 Atlanta Hawks
DeRozan 22, Raynaud 18; Alexander Walker 27, Johnson 26. 

Chicago Bulls 124:125 Memphis Grizzlies
Buzelis 29, Sexton 26; Coward 24, Wells 17. 

Utah Jazz 109:134 Phoenix Suns
Filipowski 26, Sensabaugh 26; Green 31, Booker 26.

Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 12:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Preberite več

