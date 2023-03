Globoko so pod vodo, a še vedno dihajo skozi cevko

V nadaljevanju preberite:

Osvežimo si spomin. Košarkarji Cedevite Olimpije so v uvodnih 14 kolih evropskega pokala iztržili le tri zmage (po 21. decembru le eno) in so zadnji v skupini A, tik pred prekinitvijo tekmovanja zaradi pokalnih in reprezentančnih obveznosti pa so klonili proti ukrajinskemu Prometeju s 26 točkami razlike. Štiri kola pred koncem imajo vendarle še vedno teoretične možnosti za napredovanje v osmino finala!

Za začetek čudeža bi se morali Ljubljančani drevi ob 20. uri v Stožicah oddolžiti Liatkabelisu, s katerim so konec novembra izgubili v Litvi z 98:104. V kakšnih okoliščinah? Če bo Cedevita Olimpija drevi doživela še 12. poraz na širši mednarodni sceni, bo konec tudi najbolj trhlega upanja na preboj med 16 najboljših od skupno 20 moštev v evropskem pokalu. Kdo si je ž zagotovil napredovanje? Kaj o tekmi meni edini Olimpijin reprezentant v zadnjem ciklu kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo?