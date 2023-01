Gogi bi z Luko rad osvojil še eno kolajno

Liga NBA se po letu 2020 vrača v Evropo, Goran Dragić bo 19. januarja v Parizu s Chicago Bulls odigral tekmo proti Detroit Pistons, v intervjuju za Mirror pa je med drugim hvalil rojaka Luko Dončića, ki blesti prek luže. Postal je prvi igralec, ki je na petih zaporednih tekmah zbral 225 točk ter 50 skokov in 50 asistenc.

»Naravnost neverjetno je, kaj počne. Podre en rekord in zatem še drugega, ki je še bolj nor kot prejšnji. Zame to ni nič novega. Že leta 2017 sem rekel, da bo postal eden najboljših košarkarjev na svetu. Zelo vesel sem zanj. igrati z njim je užitek, igro naredi enostavno. Lansko poletje se nam ni izšlo na EP, ampak upam, da se spet srečava in osvojiva še kakšno kolajno,« je Gogi namignil, da še ni rekel zadnje za slovensko reprezentanco.

Goran Dragić bo s Chicagom gostoval v Parizu. FOTO: Sam Navarro/USA Today Sports

Vesel je tudi, ker se evropski rokomet hitro razvija. »Včasih so bili Američani razred zase v NBA, zdaj so se stvari spremenile. Košarka je postala globalen šport. Evropski otroci lahko sanjajo o tem, da bodo postali kot Luka, ker je zdaj veliko lažje priti v NBA kot nekoč.,« je ljubljanski zmaj povedal za britanski časnik.

Slovenija je leta 2017 osvojila evropski naslov, na OI v Tokiu je bila četrta. Letos bo nastopila na svetovnem prvenstvu, prihodnje leto pa računa na nov olimpijski izziv.