FOTO:Gogi, Luka in Vlatko ob 50 odstotkov plače?

Ljubljana

Plača Vlatka Čančarja v njegovi prvi sezoni v NBA še ne presega milijona dolarjev. FOTO: Usa Today Sports



Višja sila bo vzela še odstotek od vsake tekme

Škofjeloško hobotnico Jana Oblaka je virus sars-cov-2 močno udaril po žepu. FOTO: Reuters



Jan Oblak ob 70 odstotkov, Anže Kopitar še s polno plačo

Kralj Los Angelesa Anže Kopitar ima še polno plačo. FOTO: Usa Today Sports

- Samo vprašanje trenutka je bilo, kdaj se bodo tudi panoge zunaj najbogatejše nogometne družine soočile s tem, kako ublažiti denarne posledice epidemije koronavirusa. Da ne bo lahkih dogovorov, že kažejo pogajanja med vodstvom NBA in združenjem košarkarjev (NBPA) o tem, kolikšen kos pogače (plače) bo treba odrezati.Vodilni možje so predlagali 50 odstotno znižanje plač, s čimer se »sindikat« ni strinjal in je predlagal največ 25 odstotkov. Na različnih bregovih sta tudi v datumih, od kdaj bi veljalo znižanje plač. Vodstvo NBA se je zavzelo, da že od 15. t. m., košarkarji pa en mesec pozneje.Če se liga ne bo nadaljevala, bi vodstvo lahko uveljavilo klavzulo o možnosti zadržanja 25 odstotkov preostalih plač za košarkarje, obenem pa bi prišlo tudi do uveljavitve člena v pogodbi o delu o višji sili (ker NBA onemogoča izpolnjevanje obveznosti). Pandemija sodi v kategorijo »višja sila«, zaradi česar bi igralci za vsak odpovedano tekmo ostali še brez odstotka plače. Do konca prvenstva je še 18 tekem.V vsakem primeru bi v primeru znižanja plač od slovenske trojice v NBA najkrajšo potegnil najbolje plačani. Letna plača 33-letnega Šiškarja pri Miamiju namreč znaša 19,2 milijona dolarjev (17,8 milijona evrov). Enaindvajsetletnemu Ljubljančanuv drugem letu igranja v NBA pri Dallasu pripada 7,7 milijona $ (7,1 milijona €),pa bo najmanj občutil znižanje. Pri Denverju 22-letni Koprčan (10. t. m. bo dopolnil 23 let) zasluži 898.300 $ (830.000 €).Vsi zneski so bruto.Med slovenskimi športnimi milijonarji je koronavirus najbolj udaril po žepu najbolje plačanega vratarja. Škofjeločan ima pri madridskemu nogometnem velikanu Atleticu najvišjo plačo in sicer kar 11,5 milijonov € neto, a bo ta po dogovoru med klubom in igralci za nekaj mesecev nižja za kar 70 odstotkov.Zaenkrat jo je še brez začasnega »rezanja« plač odnesel hokejski as. Kapetanova plača pri LA Kings znaša 10 milijonov $.