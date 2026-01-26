Golden state do zmage v »bizarni in žalostni tekmi« v Minneapolisu

Dan po smrtonosnem streljanju protestnika v Minneapolisu je napeto vzdušje v mestu vplivalo tudi na tekmo lige NBA med Minnesota Timberwolves in Golden State Warriors. Bojevniki so zmagali s 111:85, za gostitelje je bil to že peti zaporedni poraz. Toda glavna tema je žalost v Minneapolisu.

»Ta ekipa je trpela. Vzdušje na tribunah - to je bila ena najbolj bizarnih in žalostnih tekem, na katerih sem kdaj sodeloval,« je tekmo po zmagi njegovih varovancev, ki jih je s 26 točkami vodil Stephen Curry, pospremil Steve Kerr.

»Čutiti je bilo mračno vzdušje. Njihova ekipa se je borila s tem, kar se tukaj dogaja in skozi kaj gre to mesto,« je dodal.

»Njihova ekipa se je borila s tem, kar se tukaj dogaja,« je po tekmi dejal Kerr. Na fotografiji protesti v Minneapolisu po umoru Alexa Prettija. FOTO: Octavio Jones Afp

Trener volkov Chris Finch je nastop svoje ekipe in najnižji skupni dosežek točk v več kot štirih letih označil za "popoln razpad sistema". Že pred tekmo je bil nenavadno čustven.

»Nisem samo prebivalec. To je moj dom. Rad živim tukaj. Rad sem del te skupnosti. Sprejeli so me od prvega dne, ljudje so bili odlični. Žalostno je videti, kaj se dogaja,« je dejal Finch.

Tekma med ekipama je bila sprva na sporedu v soboto, a jo je vodstvo lige zaradi varnostnih razlogov prestavilo za en dan.

»Igranje košarke se mi preprosto ni zdelo prav,« je dejal Finch, volkovi, za katere je Anthony Edwards dosegel 32 točk, pa so pred tekmo z minuto molka počastili spomin na ubitega Alexa Prettija.

Dallas zaradi snega ostal brez tekme proti Lakers

Toronto Raptors, za katere je 23 točk in 11 skokov dosegel Immanuel Quickley, so vodilni ekipi lige Oklahoma prizadejali še drugi zaporedni poraz (103:101).

Zion Williamson in Saddiq Bey sta vsak zbrala po 24 točk, New Orleans Pelicans pa so v gosteh s 104:95 premagali San Antonio Spurs, pri katerih je Victor Wembanyama dosegel 16 točk.

Zaradi zgodovinskega snežnega neurja je liga NBA odpovedala dve tekmi – domačo Memphis Grizzlies proti Denver Nuggets ter tekmo v Wisconsinu med Milwaukee Bucks in Dallas Mavericks.

Slednji po domačem porazu proti Los Angeles Lakers Luke Dončića niso mogli zapustiti letališča.

Cade Cunningham je dosegel 29 točk in 11 podaj za vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons, ki je s 139:116 doma premagala Sacramento Kings.