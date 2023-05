Golden State in New York še upata o finalu

V drugem krogu končnice lige NBA so košarkarji New Yorka s 112:103 premagali Miami, košarkarji Golden Stata pa so bili s 121:106 boljši od Los Angeles Lakers.

Miami v konferenčnem polfinalu vzhodne konference v obračunu na štiri zmage vodi s 3:2 v zmagah, ekipa LA Lakers pa v konferenčnem polfinalu zahodne konference prav tako vodi s 3:2 v zmagah.

Zmagovalec dvoboja med Miamijem in New Yorkom se bo v finalu vzhodne konference pomeril z zmagovalcem obračuna med Philadelphio in Bostonom. Tudi v tem obračunu Philadelphia vodi s 3:2 v zmagah.

Zmagovalec obračuna med Golden Statom in LA Lakers pa se bo v finalu zahodne konference pomeril z zmagovalcem obračuna med Denverjem in Phoenixom. Denver vodi s 3:2 v zmagah.