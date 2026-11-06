Golden State neustavljiv: Curry popeljal bojevnike do šeste zaporedne zmage

Košarkarji Golden Stata so po slabem začetku sezone ujeli odlično formo. Bojevniki so na krilih 29 točk Stephena Curryja v domačem Chase Centru s 120:100 premagali Miami in vpisali že šesto zaporedno zmago, potem ko so sezono odprli s tremi porazi.

Medtem so košarkarji Orlando Magic doživeli tretji zaporedni poraz, tokrat so proti Phoenix Suns izgubili s 104:117.

Curry se je prebudil po odmoru

Miami je bil ob polčasu še povsem poravnan z gostitelji (53:53), nato pa je Golden State v tretji četrtini prevzel pobudo in z delnim izidom 26:9 pobegnil tekmecu, ki se nato ni več vrnil v igro.

Curry je sicer tekmo začel zelo nenatančno, saj je zgrešil sedem od prvih osmih metov, ob polčasu pa je iz igre metal le 2:10. V nadaljevanju se je prebudil in tekmo končal z 29 točkami ob metu 9:19, zadel je tudi šest trojk. Do četrte zaporedne tekme z najmanj 30 točkami mu je zmanjkala ena točka, saj je ob visoki prednosti zadnje minute spremljal s klopi.

Yaxel Lendeborg je k zmagi dodal 17 točk, osem skokov in šest podaj, Draymond Green pa je zbral 11 podaj, največ v tej sezoni. Georges Niang je s klopi prispeval 13 točk.

Thompson ob vrnitvi deležen aplavza

Pri Miamiju je bil z 22 točkami in osmimi podajami najučinkovitejši Davion Mitchell. Giannis Antetokounmpo je zbral 20 točk in 14 skokov, Bam Adebayo pa 18 točk in deset skokov.

Nekdanji član Golden Stata Klay Thompson je bil ob vrnitvi in srečanju s svojo nekdanjo ekipo deležen toplega aplavza, na koncu je za Miami dosegel 11 točk.

Orlando izgubil 25 žog

Ekipa Orlanda je proti Phoenixu zaostajala že za 30 točk, nato razliko sicer zmanjšala, a na koncu vseeno izgubila s 104:117 in doživela tretji zaporedni poraz.

Magic so imeli precej težav pri izvajanju prostih metov, saj so zadeli le 13 od 24 poskusov, poleg tega pa izgubili kar 25 žog.

Prvi strelec Orlanda je bil Wendell Carter ml. s 27 točkami in 13 skoki. Franz Wagner je zadel le enega od štirih prostih metov, tekmo pa končal s 15 točkami. Ob tem je prispeval še 15 podaj, kar odraža nekoliko drugačno vlogo, ki jo ima v tej sezoni zaradi številnih odsotnosti v ekipi.

Tristan da Silva je bil edini igralec Orlanda, ki je zadel vse svoje mete iz igre, večer pa je končal z 18 točkami.

Pri Phoenixu je Devin Booker dosegel 30 točk in osem podaj, Dillon Brooks pa jih je dodal 24. Sonca so tako prekinila niz štirih porazov in prišla do druge zmage v sezoni.

Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers naslednjo tekmo igral v noči na soboto, ko bodo doma gostili Portland Trail Blazers.