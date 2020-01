Golemac je osvajal trofeje s Koprčani, zdaj bi jih še s Cedevito Olimpijo

Olimpiji želi vrniti nekdanji sijaj

Ljubljana – Prva velika prireditev Košarkarske zveze Slovenije po praznovanju njene 70-letnice – četrtfinalni dvoboji in zaključni turnir pokala Spar, ki bo 15. in 16. februarja v ljubljanski dvorani Kodeljevo – je imela zanimiv uvod. Na isti dan so izžrebali pare najboljše osmerice, Cedevita Olimpija, ki je z 20 lovorikami najuspešnejša v tem tekmovanju, pa je predstavila novega trenerja., ki je v prejšnjih dveh sezonah osvojil obe pokalni trofeji s Koprom Primorsko.»Podjetje Spar Slovenija podpira slovensko košarko v zlatih in tudi turbulentnih časih. Ob vstopu v okroglo 20. leto sponzorstva si želim videti na igriščih še več bojevniškega in športnega duha, še več motivacije in prizadevanja za zmago. V tej luči smo ponosni, da bomo tudi v prihodnje partner pomembnega pokalnega tekmovanja, želim pa si, da bi nam v sodelovanju s KZS uspelo dvigniti splošno raven slovenske košarke,« je košarkarski torek odprl direktor podjetja Spar Slovenija, ki je po tradiciji komentiral razmere pod domačimi obroči brez dlake na jeziku.V zaključne boje pokalnega tekmovanja so se sicer uvrstila najboljša moštva državnega prvenstva in udeleženka lige ABA Cedevita Olimpija. V četrtfinalu se bodo med 10. 13. februarjem srečali Rogaška – Koper Primorska (par A), Šentjur – Helios Suns (B), Šenčur GGD – Cedevita Olimpija (C) in Krka – Hopsi Polzela (D). V prvem polfinalu se bosta 15. februarja pomerila zmagovalca dvobojev A in B, v drugem pa uspešnejša iz tekem C in D. Dan pozneje bosta najuspešnejši zasedbi med seboj odločili, katera bo nasledila Koper Primorsko na pokalnem prestolu.Dopoldne se je nadaljevalo v Stožicah, kjer je besedo dobil trenerski naslednik. Jurica Golemac se je znašel v posebnem položaju, saj je dober prijatelj svojega predhodnika, vrača pa se v »svoj« klub, za katerega je igral v zlatih evroligaških dneh in z njim osvojil tudi tri zaporedne slovenske pokalne lovorike v letih 2000-02. »Pred odločitvijo sem vprašal 'Rikija', ali bi imel kaj proti, če bi prevzel Cedevito Olimpijo. Nasploh se veliko pogovarjava o košarki, zato mi bo v Stožicah lažje, ker bom dobil marsikatero uporabno informacijo, kaj je šlo narobe,« je pojasnil 42-letni Zagrebčan, nekdanji slovenski reprezentant.»Vem, da čas za prihod ni idealen, saj smo sredi sezone, a obenem vem, da priložnosti ne bi dobil, če bi moštvo igralo dobro. Nisem je hotel zamuditi, saj sem si od nekdaj želel trenirati Olimpijo. Želim ji vrniti nekdanji sijaj in znova privabiti gledalce na tribune. Hočem, da ljudje v Sloveniji začutijo Olimpijo, tako kot so jo, ko sem bil sam igralec«, je zagotovil Golemac, ki največjo težavo vidi v vsesplošnem pomanjkanju energije.»Kakovost igralcev ni sporna, vendar brez intenzivnosti ni nič vredna. Vidim samo eno možnost in ta je, da se prvi vržemo na glavo za žogo, da smo hitrejši, močnejši in da si bolj želimo zmagati kot tekmec. Vsak trening mora biti vrhunski, na sleherni tekmi moramo razmišljati le o zmagi in že od danes pričakujem, da bodo imeli vsi igralci krvava kolena med vadbo,« je nadaljeval novi Olimpijin strateg.Direktor klubaje zaupal, da je Golemac podpisal pogodbo za poltretjo sezono in dodal, da se pripravljajo na prihod novega organizatorja, potem ko je Ljubljano pred kratkim zapustil. »je vrhunski dirigent, toda en igralec na tem položaju je premalo. Tu je sicer šeki pa se vrača po poškodbi, zato si želim vsaj še eno okrepitev. Zavedam pa se, da na zdajšnjem trgu ni veliko dobrih prostih igralcev,« je ocenil Golemac.