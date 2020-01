Golemac namesto Rimca v Stožicah

Po četrtem zaporednem porazu v ligi ABA je športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirovič zagotovil novinarjem, da Slaven Rimac ostaja trener stožiških košarkarjev, toda že naslednje jutro je bilo pametnejše od večera. Uprava se je razšla s 45-letnim Zagrebčanom, krmilo moštva pa je v popoldanskih urah prevzel Jurica Golemac, v letih 1999-2002 krilni center Uniona Olimpije in pozneje slovenski reprezentant, še pred nekaj tedni pa zelo uspešen strateg Kopra Primorske. Obalo je zapustil zaradi znane finančne stiske kluba, Ljubljančane pa bo prvič vodil v soboto proti FMP.



»Občutki so mešani. Kot nekdanji igralec ljubljanskega kluba sem si želel, da bi nekega dne postal glavni Olimpijin trener. Zdajšnje razmere niso idealne, ne nazadnje sem na tem mestu zamenjal prejšnjega trenerja. Toda potrebno je zavihati rokave, začeti delati in popraviti trenutno stanje. To nam lahko uspe, saj je ekipa dovolj kakovostna, da lahko igra veliko bolje, kot je doslej,« je ocenil 42-letni Golemac.



Sani Bečirovič je dodal: »Jurica se je izkazal kot eden od najbolj nadarjenih evropskih trenerjev. Izredno veseli smo, da se je odločil sprejeti naš izziv, čeprav je imel na voljo številne ponudbe. Njegova odločitev dokazuje, da je naš projekt na pravi poti k temu, da v bi Ljubljani znova dvignili košarko na višjo raven.«