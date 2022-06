Goran Dragić bo 30. junija proti Hrvaški odigral poslovilno tekmo

Novico je Goran Dragić sporočil po premieri dokumentarnega filma 2017 v Stožicah, uradno pa jo bo Košarkarska zveza Slovenije (KZS) potrdila v ponedeljek, ko bo selektor Aleksander Sekulić objavil seznam reprezentance za tekmi s Hrvaško in Švedsko. Dragić je zadnjo tekmo za Slovenijo odigral 2017 v finalu evropskega prvenstva v Istanbulu, kjer je Slovenija osvojila zlato kolajno, sam pa je bil okronan za najkoristnejšega igralca eurobasketa.

Dragić je po premieri filma 2017 v Stožicah novinarjem sporočil, da so ga Luka Dončić, Rašo Nesterović in njegov brat Zoran Dragić dolgo časa prepričevali, da bi še zadnjič oblekel dres slovenske reprezentance in se tako pred domačimi gledalci poslovil od izbrane vrste, za katero je odigral 79 uradnih tekem – več od njega jih ima le Jaka Lakovič (86) – in dosegel 924 točk. Več jih je zbral zgolj Teoman Alibegović (990).

Goran Dragić je ob tem dejal, da bo odigral samo eno tekmo v tretjem kvalifikacijskem ciklusu za svetovno prvenstvo 2023, in sicer 30. junija v Stožicah proti Hrvaški. Slovenijo nato 3. julija čaka še gostovanje na Švedskem. Slovenija je v kvalifikacijah za SP 2023 odigrala štiri tekme. Uvodni dve proti Hrvaški in Švedski je dobila, februarja letos pa je doživela dva nepričakovana poraza proti Finski.

Luka Dončić glavna zvezda na rdeči preprogi

Po skoraj petih letih od zgodovinskega uspeha slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu je bila v dvorani Stožice sinoči premiera dokumentarnega filma 2017. Dopoldan so si film ogledali šolarji in mlajši ljubitelji košarke, zvečer pa je sledila še gala premiera z rdečo preprogo, po kateri se je med drugimi sprehodil tudi Luka Dončić. Dokumentarni film 2017 s podnaslovom Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak prikazuje ozadje ob osvojitvi zlate kolajne Slovenije na košarkarskem evropskem prvenstvu v Istanbulu.

V Stožice, kjer si je danes film na velikem platnu 21 x 11 metrov ogledalo skoraj 9000 gledalcev, je prišlo osem članov zlate reprezentance, vključno z glavnima zvezdnikoma kapetanom Dragićem in Dončićem. Poleg njiju so si v prvih vrstah film ogledali še Vlatko Čančar, Gašper Vidmar, Žiga Dimec, Matic Rebec, Aleksej Nikolić in Saša Zagorac. V Španiji sta ostala Klemen Prepelič in Anthony Randolph, Edo Murić in Jaka Blažič pa sta že odhitela na krajše počitnice, saj reprezentanco čez nekaj tednov čakajo novi izzivi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Režiser in scenarist Goran Vojnović je v filmu 2017 prikazal slovensko reprezentanco od prvih pripravljalnih tekem do legendarne zmage in dviga pokala. Zgodbe in zakulisje evropskega prvenstva, ki je 2017 združilo vso Slovenijo, gledalcem predstavijo zlati slovenski košarkarji, selektorja, člani trenerskega štaba in drugi, ki so bili priče tega veličastnemu dogodku.

Film, dolg 113 minut, je nastal v sodelovanju produkcijske hiše December in KZS ter s podporo Slovenskega filmskega centra. Od prihodnjega tedna dalje si ga bo mogoče ogledati tudi v kinodvoranah po vsej Sloveniji.