Goran Dragić & Co. od +20 v težave, a vendarle do nove zmage

Indiana je grizla na vso moč

Orlando – Le še eno zmago potrebujejo košarkarji Miamija za uvrstitev v drugi krog končnice lige NBA, v katerim bi se pomerili z zmagovalcem dvoboja med Milwaukeejem in Orlandom. Tretjič zapored so ugnali Indiano,pa je imel vnovič zelo vidno vlogo. Dosegel je 24 točk (met za dve 3:7, za tri 5:8, prosti meti 3:5), v 36 minutah igre pa dodal še 2 skoka in 6 asistenc.Slovenski as je v prvih soočenjih z Indiano v letošnji končnici zablestel v drugih polčasih, tokrat pa je večino dela opravil že v prvih dveh četrtinah. Do glavnega premora je dosegel 18 točk (za dve 3:4, za tri 4:6) in bil najzaslužnejši, da je Miami vodil že z 20 točkami prednosti (72:52).S tem pa tekma še zdaleč ni bila odločena, saj so se košarkarji iz Indianapolisa dobro zavedali, da bi se z novim porazom znašli povsem na pragu izpada. Tretjo četrtino so dobili s 34:20 in ob začetku zadnjega dela zaostajali le še za dve točki (94:92). V preostalih 11 minutah pa je bila Vročica z Dragićem,inv glavnih vlogah vendarle kos vsem pastem in se povsem približala napredovanju.Najboljši strelci za Miami: Jimmy Butler 27, Goran Dragić 24, Bam Adebayo 22 točk in 11 skokov,20,15,11. Pri Indiani so izstopali(34 točk in 14 asistenc),(23),(20) in(15 točk in 12 skokov).