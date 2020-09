Goran Dragić: Finale mi pomeni vse

Ljubljana



Finalista lani brez končnice



James 26,5 točke na tekmo, Dragić 20,9

Jimmy Butler je Gogijev mlajši brat »Zouki«. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



Miamijev trojček skrbi trenerja LA Lakers

LeBron James je bil prvak že z Miamijem in Clevelandom. FOTO: Kim Klement/USA Today Sports



Finale v več kot 200 državah

- Slovenski košarkarski asje pred prvo tekmo finala lige NBA napovedal, da bo ključ za uspeh Miamija proti Los Angelesu moštvena igra s trdno obrambo in skoki. Proslavljanje osvojitve naslova prvaka vzhodne konference lige NBA po izločitvi Bostona pa je bilo kratko.Miami Heat je v nedeljo s 4:2 v zmagah pot do finala lige preprečil ekipi Boston Celtics. Na drugi strani bodo Jezerniki, za katere je le redko kdo podvomil, da se bodo uvrstili v finale. Ti so dobili priložnost, da se z osvojitvijo 17. naslova prvaka lige NBA na vrhu večne lestvice izenačijo z Bostonom. Navezainje iz Los Angelesa letos naredila skoraj nepremagljivo ekipo.V finalu se bosta tokrat prvič v zgodovini pomerili ekipi, ki se prejšnjo sezono nista uvrstili v končnico. Favorit je Los Angeles, Miami pa je že z uvrstitvijo v finale pripravil veliko presenečenje, saj je bil šele peti nosilec vzhoda v končnici, izločil pa je najprej četrtega nosilca Indiano, nato prvega nosilca Milwaukee in tretjega nosilca vzhoda Boston.Ekipa s Floride ima poleg izkušenega Dragića še nekaj igralcev, ki so sposobni potegniti ekipo do zmage, kot soin. Če se »utrga« vsem naenkrat, bo trda predla tudi favoriziranim Jezernikom.»Ključ do uspeha je igrati kot ekipa,« je dejal Dragić na novinarski konferenci dan pred tekmo in napovedal, da namerava Miami Jezernikom zelo otežiti delo.»Za zmago proti Lakers moramo biti skoraj popolni, kar pa smo sposobni,« je dejal Butler. »Ne bom rekel, da smo boljši kot vsi drugi, ampak mislim, da nismo slabši. Kaj potem, če ni nihče mislil, da bomo prišli tako daleč? Prepričan sem, da nihče ne misli, da bomo zmagali. Igrali bomo svojo igro in to je za nas delovalo vse leto,« je dodal.Za 35-letnega zvezdnika Jamesa bo to že deseti finale lige NBA, za 34-letnega slovenskega organizatorja igre Miamija pa prvi. James, ki že ima štiri šampionske prstane, je v končnici povprečno dosegal po 26,5 točke na tekmo, Dragić pa 20,9 točke, s čimer je najboljši strelec svoje ekipe v končnici.Za Dragića, ki igra pri Miamiju od leta 2015, ko sta mu predsednik klubain trenerobljubila ekipo, sposobno za pot na vrh, je finale vrhunec dosedanje kariere v NBA, ki jo je začel leta 2008 kot 45. na naboru. Vzel ga je San Antonio in ga posredoval Phoenixu. Leta 2015 je prišel k Miamiju in vztraja.»Finale mi pomeni vse. Zato sem prišel k Miamiju, da nekaj osvojim. Nikoli ne odneham. Poskušam ostati in opraviti svoje delo. Hvaležen sem za podporo vsem, ki verjamejo vame pri Miamiju, in navijačem. Zame je to izjemna sezona, ampak nismo še končali in upam, da bo še veliko dobrih tekem,« je dejal Dragić.Trener Eric Spoelstra je ponovno spomnil, da so Dragiću obljubili, da se bodo potegovali za naslov.»To smo mu bili dolžni,« je dejal trener Miamija, ki se poteguje za svoj tretji naslov prvaka lige NBA.Dragić meni, da je Spoelstra izjemen trener, ki ve, kaj igralci potrebujejo, in jih izzove, da postanejo boljši. »Je tudi eden najpametnejših trenerjev v ligi, ki ve, kaj potrebuje ekipa, kam mora iti žoga, ve, kako spraviti tisto najboljše v igralcih na površje,« je še dejal Ljubljančan.Trener Los Angelesavidi največjo nevarnost nasprotne ekipe v treh igralcih kalibra all star – Butlerju, Adebayu in Dragiću.»Zelo dobro se jih trenira, imajo več načinov, da te premagajo. Po mojem imajo tri igralce na ravni vseh zvezd Butlerja Bama in vedno sem menil, da je Dragić, ko je zdrav, igralec na ravni all star,« je dejal Vogel.Tudi drugi ameriški košarkarski strokovnjaki in komentatorji se strinjajo, da je Dragić odkritje letošnje sezone, saj je sposoben zadeti od blizu in od daleč, nikoli se ne preda in ima nadzor nad igro ekipe, pri čemer vzame vajeti v svoje roke, ko soigralcem ne gre, in pošilja žoge tistim soigralcem, ki so tisti trenutek razpoloženi za polnjenje košev nasprotne ekipe.Slavje po zmagi nad Bostonom je bilo po Dragićevih besedah kratko. »Po tekmi smo šli utrujeni v hotel na večerjo, potem v hotelski bar na eno ali dve pivi. Malce smo se zabavali ob poslušanju glasbe in to je to,« je dejal Dragić.Naslednji dan so se spet osredotočili na igro, vendar pa vmes ostane nekaj časa tudi za sprostitev. Butler se je v nedeljo po tekmi pošalil, da je Zoran njegov najljubši Dragić, Gogi pa je številka dve.»Jimmy je eden največjih šaljivcev, kar sem jih srečal. Velik tekmovalec, velik soigralec, ki iz drugih vedno potegne najboljše. Hkrati pa se rad šali in ena od njegovih šal je ta, da sem njegov brat, on pa je moj brat 'Zouki'. Vedno me zbada, da je Zoki njegov priljubljeni Dragić, čeprav ga ni še nikoli srečal,« je dejal Dragić.Na vprašanje, kako bo njegova družina v Sloveniji spremljala finale, je Dragić dejal, da bodo otroci seveda spali, vendar pa bodo žena, starši in prijatelji pripravili budilko in v četrtek vstali ob 2.55 zjutraj. »Kot poznam mojega očeta, bo zanesljivo gledal tekme,« je zagotovil Dragić.V finalu lige NBA je tokrat kar pet tujcev. Poleg Dragića ima Miami šeiniz Kanade teriz Gabona, za Los Angeles pa igraiz Grčije.Finale si bo mogoče ogledati v več kot 200 državah sveta, in to v najmanj 48 jezikih. Na novinarskih konferencah končnice pa so doslej sodelovali novinarji iz 66 držav sveta.