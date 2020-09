Goran Dragić in Miami neustavljiva

Ljubljana - Slovenski košarkar Goran Dragić je bil sinoči s 23 točkami prvi strelec Miamija, ki je v polfinalu vzhodne konference lige NBA že drugič premagala Milwaukee tesno in to v zadnji sekundi tekme s 116 proti 114. Naslednja tekma med ekipama, ki igrata na štiri zmage bo v petek.



Za Dragića je bila sinočnja tekma že šesta zaporedna v končnici z več kot 20 točkami, poleg tega pa je imel še pet skokov in štiri podaje.



Na prvi tekmi v ponedeljek je bil Dragić s 27 točkami drugi strelec ekipe za Jimmyjem Butlerjem, ki je s 40 točkami dosegel rekord kariere v NBA.



Butler je tokrat dosegel 13 točk, ob tem zadnji dve odločilni za zmago s prostima metoma ob izteku časa za igro, ko je že kazalo, da bo morda potreben podaljšek.



Miami je večino tekme vodil in v prvem polčasu je največja prednost znašala 13 točk. Milwaukee se je vrnil v tekmo v tretji četrtini, ko je s košem Brooka Lopeza 4 minute in 22 sekund pred koncem četrtine izenačil na 78 proti 78.



Milwaukee je v drugem polčasu vodil le enkrat in to 11 minut in 44 sekund pred koncem tekme, ko je Kyle Korver zadel trojko. Vendar pa je nato Dragić nemudoma vrnil uslugo in Miami je ponovno prevzel nadzor.



Milwaukee je do konca tekme uspel izenačiti na 114 proti 114, nakar je Butler zadel oba prosta meta in Miami sedaj do napredovanja v finale vzhodne konference oziroma polfinale končnice NBA ločita le še dve zmagi.