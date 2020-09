FOTO:Goran Dragić in soigralci niso izkoristili prve zaključne žoge

V ligi NBA stopnjujejo napetost v končnici, izenačene tekme se vrstijo ena za drugo. Košarkarji Miami Heat so tako v nedeljo zvečer igrali četrto tekmo polfinala vzhodne konference z Milwaukeejem in izgubili po podaljšku z izidom 115:117.in soigralci tako niso izkoristili prve zaključne žoge za preboj v finale vzhoda. Skupni izid v zmagah je 3:1 za Miami, ki je izgubil šele prvo tekmo v letošnji končnici lige NBA.Goran Dragić je igral 39 minut, v tem času pa dosegel 17 točk (za tri 1:9, za dve 4:8, prosti meti 6:7) ter zbral štiri skoke in osem asistenc, storil je tudi štiri osebne napake. Najboljši strelec v poraženi ekipi je bil sicer(26), pri Milwaukeeju pa je izstopal(36), ki je zadel tudi odločilno trojko ob koncu podaljška.Miami je sicer vodil že s 3:0 v zmagah, potem ko je v prejšnji tekmi zmagal s 115:100, Dragić pa je prispeval 15 točk, pet skokov in tri podaje.