FOTO:Goran Dragić in soigralci v velikem finalu lige NBA

Prvi strelec Miamija je bil Bam Adebayo

Ljubljančan med tekmo ni varčeval moči, pristal je tudi na parketu. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



Naslednji izziv sloviti LeBron James

Goran Dragić v dvoboju s Kembo Walkerjem. FOTO: Kim Klement/Usa Today Sports

Košarkarji Miami Heat so v šesti tekmi finala končnice vzhodne konference lige NBA premagali Boston Celtics s 125:113 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah prebil v finale, kjer jih čakajo igralci Los Angeles Lakers na čelu z zvezdnikom, ki so v finalu zahoda s 4:1 v zmagah izločili Denver.je za zmago Miamija prispeval 13 točk, tri skoke in sedem podaj. Ljubljančan je v prvi četrtini, ki jo je Miami dobil s 33:27, dosegel pet točk ob eni trojki in 100-odstotnem metu iz igre. Uspeli sta mu tudi dve podaji.Ob koncu drugega polčasa je Miami, ki je drugo četrtino izgubil z 29:33, vodil le še za dve točki (62:60). Dragić je v drugi četrtini dodal le točko iz prostega meta in dva skoka ter tri podaje. V prvem polčasu sta bila najboljša strelca Miamijas 16 ins 13 točkami. Dragič je dosegel šest točk, dva skoka in pet podaj.Miami je za dve točki vodil tudi po tretji četrtini, ki se je končala z izidom 88:86, obe ekipi pa sta dosegli po 26 točk. Dragić je v tretji četrtini dosegel sedem točk ter skok in dve podaji, do konca tekme pa več ni okrepil statistike.Boston je zadnjo četrtino začel bolje z vodstvom 96:90, nato pa je na sceno stopilin z dvema zaporednima košema izenačil na 96. Herro in Adebayo sta potem Miami povedla do vodstva s 109:102, ki ga Dragićeva ekipa, sicer brez slovenskega asa na parketu, več ni izpustila iz rok.Adebayo je za Miami dosegel 32 točk, Butler 22, Herro 19,inpa po 15. Najboljša strelca Bostona sta bilas 26 točkami ins 24.Zadnji tekmec Gorana Dragića in soigralcev v zgodovinski sezoni 2019/20 bo ekipa Los Angeles Lakers, pri kateri pripada prva vloga daleč največjemu zvezdniku lige NBA LeBronu Jamesu.