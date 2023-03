Goran Dragić je imel mirno roko

Košarkarji Denverja so v ligi NBA doma izgubili proti New Orleansu z 88:107. Dvoboj Milwaukeeja in Bostona so zanesljivo dobili slednji s 140:99.

Denver, ki je najboljši v zahodni konferenci, si je že pred tem priigral končnico in je igral brez prvega zvezdnika Nikole Jokića. Tako je pri domačih z 21 točkami prednjačil Jamal Murray, medtem ko je Vlatko Čančar dobil le dve minuti igralnega časa, v tem času pa je njegova statistika ostala prazna. Pri zmagovalcih je bil najboljši Brandon Ingram, ki je dosegel trojni dvojček z 31 točkami, 11 skoki in 10 podajami.

Na tekmi najboljših ekip vzhodne konference, Milwaukeeja in Bostona, sta blestela zvezdnika slednjega Jayson Tatum in Jaylen Brown, ki sta dosegla 40 oziroma 30 točk. Pri domačih je Giannis Antetokounmpo igral le 25 minut in prispeval 24 točk. Sedem minut pa je igral Goran Dragić in za poražence dosegel devet točk, zadel je vse svoje tri mete za tri točke, dva skoka, podajo in imel ukradeno žogo. Obe ekipi sta sicer že uvrščeni v končnico.

V noči na soboto Denver čaka tekma v gosteh priPhoenixu, v noči na nedeljo pa bo Dallas z Luko Dončićem gostoval pri Miamiju.