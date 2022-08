Goran Dragić je še enkrat dvignil Slovenijo na noge

Čakanje na odločitev Gorana Dragića, ali bo podaljšal reprezentančno kariero in igral tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, ni bilo prijetno, vendar je bilo vredno potrpljenja. Najboljši košarkar eurobasketa 2017, na katerem je Slovenija osvojila zlato kolajno, se je po vrnitvi s krajšega obiska v ZDA odločil, da bo pomagal soigralcem pri obrambi naslova.

Goran Dragić je danes prek twitterja potrdil, da se vrača v slovensko izbrano vrsto za letošnje EP, ki se bo začelo 1. septembra. Težko pričakovani novici, na katero so ljubitelji košarke čakali zadnji mesec, je novi član Chicaga v ligi NBA priložil svojo fotografijo s šampionskim pokalom z EP 2017 in zraven v angleščini pripisal I'm back (Vrnil sem se). Čivk so nato povzeli še na Košarkarski zvezi Slovenije in – prav tako v angleščini – pripisali Happy day today (Danes je srečen dan).

Dragić je po vrnitvi v ekipo, ko je navdušil slovenske navijače na kvalifikacijski tekmi za SP s Hrvaško v Stožicah, obljubil, da bo kmalu sporočil svojo odločitev o morebitni vrnitvi v izbrano vrsto. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić ga je zato uvrstil na širši seznam igralcev za EP, pri KZS pa so nedavno sporočili, da bodo na njegovo odločitev počakali do konca tedna.

Kot je nedavno dejal direktor reprezentance Matej Likar, so Goranu Dragiću zaradi osebnih obveznosti v ZDA – ta teden je uradno podpisal pogodbo z novimi delodajalci iz Chicaga – dali še nekaj dodatnih dni časa, da sporoči svojo odločitev. »Na Gorana bomo počakali do konca tedna, ko se vrne iz ZDA. Odločitev je povsem njegova, le upamo lahko, da bo takšna, kot si vsi želimo,« je dejal Likar.

Dragić je dolgo okleval. »Priznam, da me mika nastop na evropskem prvenstvu. Odkar sem znova v reprezentanci, so se mi vrnili občutki z evropskega prvenstva 2017. Res smo dobra klapa. Fantje so super, imamo se odlično, igramo en za drugega in vsi zelo uživamo. Res je lepo biti del te ekipe, tako da če pošteno povem, me kar mika, da bi se jim pridružil na evropskem prvenstvu. Po drugi strani pa sem še malo neodločen. Niti sam ne vem, ali bi šel ali ne,« je dejal.

Njegov nastop na kvalifikacijski tekmi za SP s Švedsko 3. julija, ki so jo Slovenci dobili s 84:81, tako le ni bil zadnji v državnem dresu. Je pa že takrat postal najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, samo na tisti tekmi je dosegel 20 točk, skupno pa je od leta 2006, ko si je prvič oblekel dres članske reprezentance, po podatkih Košarkarske zveze Slovenije na vseh tekmah (uradnih in neuradnih) dosegel 1581 točk.

S tem je prehitel Jako Lakoviča (1564). Tretji je Teoman Alibegović (1447), četrti Zoran Dragić (1241), peto mesto pa si s 1199 točkami delita Rašo Nesterović in Boštjan Nachbar.