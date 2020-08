FOTO:Goran Dragić kot Luka Dončić: zablestel in izgubil

Orlando – Nadaljevanje lige NBA (še) ni prineslo sreče slovenskim košarkarjem. Vlatko Čančar se poškodbi stopala verjetno niti ne bo vrnil v Denverjevo zasedbo. Luka Dončić je v dveh tekmah v orlandskem »mehurčku« zbral 68 točk, 21 skokov in 21 asistenc, a ni dočakal Dallasove zmage. Goran Dragić pa je po solidni predstavi in uspehu nad Denverjem zablestel proti Torontu, vendar s tretjo najučinkovitejšo predstavo v sezoni (25 točk, po 5 skokov in asistenc) in 20 točkami v drugem polčasu ni mogel preprečiti poraza Miamija s 103:107.Toronto Raptors je edini kanadski klub v ligi NBA od leta 2001, ko se je franšiza ...