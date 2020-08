Goran Dragić lahko preskoči tudi Giannisa Antetokounmpa

Pomemben dvoboj Dragić : Bledsoe

Giannis Antetokounmpo bo trd oreh za košarkarje Miamija. FOTO: Ashley Landis/USA Today Sports

Spoelstra je žalosten

Orlando – Potem ko so košarkarji Milwaukeeja sprožili tridnevni zastoj končnice lige NBA zaradi ogorčenja ob stopnjevanju policijske brutalnosti nad temnopoltimi v ZDA, so se ob pomiritvi strasti prvi vrnili na igrišče. Svojo nalogo so opravili v prepričljivem slogu, saj so še četrtič v petih tekmah prekosili Orlando, tokrat s 118:104 z 28 točkami in 17 skoki. Letečega Grka v 2. krogu že jutri čaka trša ovira: Miami zza krmilom.Floridska Vročica je po gladki izločitvi Indiane, 4. nosilke vzhodne konference, s 4:0 v zmagah imela na voljo kar šest prostih večerov. Prišli so ji zelo prav za celjenje poškodb in taktično pripravo na spopad z Milwaukeejem, ki je bil drugo leto zapored najuspešnejši med vsemi v rednem delu prvenstva. Njihove misli so bile razumljivo usmerjene predvsem v Antetokounmpa, lani najboljšega košarkarja sezone, letos pa prvega obrambnega moža lige, ki je do začetka letošnje končnice igral s povprečjem 29,5 točke s 55,3-odstotnim metom iz igre, 13,6 skoka in 5,6 asistence, v petih tekmah z Orlandom pa je še izboljšal svojo statistiko na 30,6 točke z 59-odstotnim metom, 16 skokov in 6 asistenc.Ameriški analitiki ocenjujejo, da bi ga lahko omejil Miamijev krilni center, ki je telesno dovolj razvit in spreten za 211 cm visokega zvezdnika Milwaukeeja s sposobnostmi vrhunskega atleta. Zato opozarjajo, da bosta morala Antetokounmpu izdatno priskočiti na pomoč kriloin organizator igreLegendarnimeni, da bo Dragić eden od ključnih dejavnikov dvoboja. »Če bo Goran, ki v dosedanjih tekmah v Orlandu zelo dobro opravil svoje delo, igral bolje kot Bledsoe, bo Milwaukee v velikih težavah. V Miamijevem moštvu namreč vidim več adutov, za katere vemo, kaj bodo naredili.«V anketi mreže ESPN je 15 kolumnistov namenilo 1. nosilcu letošnje končnice pičlo prednost: v glasovih z 8:7, kar 14 vprašanih pa pričakuje, da bosta moštvi odigrali vsaj šest tekem. Miami se je sicer v rednem delu prvenstva trikrat srečal z Milwaukeejem in dvakrat zmagal. Prvič 26. oktobra v gosteh s 131:126 po podaljšku s 25 Dragićevimi točkami, drugič 3. marca v domači dvorani s 105:89 (Dragić 15), 6. marca pa je na nevtralnem igrišču v Orlandu in brez svojega slovenskega asa klonil s 116:130.Miamijev trenere mladost preživel v Portlandu, zato ga je v soboto razžalostila vest o smrti nekdanjega odličnega krilnega centra tamkajšnjega kluba. Umrl je pri 53 letih starosti, za Portland pa je igral prvih osem let v njegovi dolgi karieri v ligi NBA (1989-2007) in bil pomemben adut moštva ob uvrstitvah v veliki finale v letih 1990 in 1992. V nadaljevanju športne poti je igral še za Phoenix, Detroit, Golden State in New Jersey, še vedno pa je peti najboljši strelec v zgodovini Portlanda zain»Ne morem verjeti, ob začetku 90. let sem študiral v Portlandu in nisem bil veliko mlajši od takratnih zvezdnikov moštva. Toda če pogledamo zdaj, štirih ni več med živimi. Po vrsti so umrli Dražen Petrović, Kevin Duckworth, Jerome Kersey in zdaj še Cliff Robinson,« se je pridušal Spoelstra, ki bo 50. rojstni dan proslavil – 1. novembra.Portland se je na dan Robinsonove smrti poslovil tudi od letošnje končnice. LA Lakers so bili v peti tekmi uspešnejši s 131:122 po zaslugi(43 točk in 9 skokov) in36 točk, 10 skokov in 10 asistenc), ki sta skupaj metala iz igre kar 28:37 ali 76-odstotno, ob odsotnosti poškodovanega Lillarda je bilo 36 točkin 27premalo za užaloščeno zasedbo iz Oregona. Jezerniki se bodo v 2. krogu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Houstonom in Oklahomo, v katerem prvi vodi s 3:2 v zmagah.