Goran Dragić ob vrnitvi v Miami igral malo in gladko izgubil

Goran Dragić je igral manj kot štiri minute in dosegel dve točki, Milwaukee Bucks pa so v tretji tekmi končnice lige NBA izgubili pri njegovemu nekdanjemu klubu Miami Heat z 99:121, ki je v seriji povedel z 2:1 v zmagah. Napredovanje so si že zagotovili Philadelphia 76ers s četrto zmago proti Brooklyn Nets. S 3:1 so povedli Phoenix Suns proti LA Clippers. LA Lakers pa so ugnali Memphis Grizzlies in vodijo z 2:1.

Prvi nosilci vzhodne konference severnoameriške lige NBA Milwaukee Bucks so brez poškodovanega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa izgubili tretjo tekmo končnice proti Miami Heat z 99:121. Dragić je tokrat dobil priložnost za igro, a zgolj v zaključku tekme, ko je bila ta že odločena. Na gostovanju v dvorani, kjer je nekoč domoval z Miamijem, je zgrešil oba poskusa iz igre, zadel pa prosta meta.

Miami je bil ob odsotnosti Antetokounmpa prepričljivo boljši, a tekmo zaradi poškodb končal brez dveh igralcev, Jimmyja Butlerja in Victorja Oladipa. Največ skrbi povzroča Oladipo, ki ima po prvi oceni težjo poškodbo kolena. Tudi prvi strelec tekme Butler je tekmo zaključil predčasno, z igrišča je po doseženih 30 točkah odšepal z bolečinami v zadnjični mišici.

Poškodbe tako postajajo glavna tema serije med ekipama. Antetokounmpo je tokrat izpustil drugo tekmo zaradi bolečin v hrbtu. »Za nas je bila to lepa zmaga. Ampak ko vidiš, da se igralec poškoduje, še posebej igralec kot je Victor, ki je že veliko dal skozi v zadnjih treh letih, ne moreš imeti dobrega občutka,« je dejal trener Miamija Eric Spoelstra.

Jimmy Butler je Miami popeljal do zmage. FOTO: Sam Navarro/USA Today Sports

Medtem so se košarkarji Philadelphie 76ers kot prvi v letošnji končnici uvrstili v drugi krog končnice. Kljub odsotnosti prvega nosilca igre Joela Embiida so s 96:88 premagali Brooklyn Nets in tako dobili že četrto tekmo v vrsti. Tobias Harris je za Philadelphio dosegel 25 točk in 12 skokov, James Harden pa je prispeval 17 točk, 11 podaj in osem skokov.

V zahodni konferenci je v vodstvo s 3:1 medtem skočilo moštvo Phoenixa. S 112:100 je premagalo Los Angeles Clippers, LA Lakers pa so v zadnji tekmi večera s 111:101 premagali Memphis Grizzlies in vodijo z 2:1. Za Phoenix se je izkazal zvezdniški trojček Kevin Durant, Devin Booker in Chris Paul. Skupaj so dosegli 80 točk, Durant 31, Booker 30 in Paul 19.

Tobias Harris je dosegel 25 točk za Philadelphio. FOTO: Sarah Stier/AFP

»Vsekakor je dobro, ko smo vsi trije napadalni. Vsi smo opravili izjemno delo,« je dejal Durant, ki je februarja v vrste Phoenixa prestopil iz Brooklyn Nets. »Še vedno se spoznavamo in učimo en od drugega,« je dodal.

LeBron James se je veselil zmage LA Lakers. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Jezerniki pa so do vodstva proti Memphisu prišli na krilih Anthonyja Davisa in LeBrona Jamesa, ki sta dosegla 31 in 25 točk. Na drugi strani je Ja Morant dosegel 45 točk za Memphis, a ob tem ni dobil veliko pomoči soigralcev.

Vzhodna konferenca:

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 88:96

(Philadelphia se je s 4:0 v zmagah uvrstila v drugi krog)

Miami Heat - Milwaukee Bucks 121:99

(Miami vodi z 2:1 v zmagah)

Zahodna konferenca:

LA Clippers - Phoenix Suns 100:112

(Phoenix vodi s 3:1 v zmagah)

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 111:101

(Lakers vodijo z 2:1 v zmagah)