Goran Dragić ob zmagi Miamija do 11.000 točk

Slovenski košarkar Goran Dragić je ob zmagi Miami Heat proti Orlando Magic s 102:89 v severnoameriški ligi NBA presegel mejo 11.000 točk. Dallas Mavericks so brez pomoči poškodovanega Luke Dončića na domačem parketu zanesljivo premagali Atlanto s 123:100.



Na floridskem derbiju je vajeti igre v svojih rokah ves čas držal Miami, Orlando pa je vodil le trikrat, dvakrat na začetku prve in enkrat sredi druge četrtine.



Znova je s klopi, kot eden najboljših šestih igralcev lige, začel Goran Dragić, ki je v 31 minutah prispeval 11 točk in šest podaj. Ljubljančan ni bil razpoložen pri metu iz igre, saj je zadel le dva od osmih poskusov.



Vseeno je z zadetim prostim metom za vodstvo vročice v drugi četrtini s 44:40 prebil mejo 11.000 točk v karieri prek luže. To mejo je zdaj s 33-letnikom vred v najmočnejši košarkarski ligi prebilo 307 igralcev.



Med Evropejci je košarkar iz Kosez, ki je dosegel 11.006 točk, sedaj na 12. mestu večne lestvice. Pred njim je na 11. mestu Turk Hedo Turkoglu (11.022), na vrhu pa je Nemec Dirk Nowitzki z 31.560 točkami.



Ob tem dosežku je bil Ljubljančan na twitterju zelo kratek. »Hvaležen sem, da si lahko s košarko služim kruh,« je zapisal in ob tem delil objavo svojega moštva o novem slovenskem mejniku v ligi NBA.



Na tekmi se je najbolj izkazal Jimmy Butler, ki je dosegel 24 točk, 23 jih je dodal Tyler Herro. Pri domačinih pa je prav tako 24 točk dosegel Aaron Gordon.



Dallas je v svoji dvorani gostil moštvo Atlante, za katero igra Trae Young. Dvoboj je bil že nekaj časa prej opevan kot spopad najboljših novincev lanske sezone, a poškodba gležnja je Dončića znova za nekaj tednov oddaljila od igrišča. Vseeno je Dallas zanesljivo dobil obračun za 30. zmago v sezoni, s čimer ostaja na šestem mestu zahodne konference.



Pri zmagi gostiteljev se je najbolj izkazal Jalen Brunson s 27 točkami in osmimi podajami, Dorian Finney-Smith jih je dodal 22. Najboljši pri gostih je bil John Collins s 26 točkami in 11 skoki, medtem ko je Young dosegel 12 točk.



Zmag sta se razveselili obe moštvi iz Los Angelesa. Clippers so premagali Minnesoto s 118:106, Lakers pa so bili s s 120:113 v gosteh boljši od Sacramenta. Odločila je prva četrtina, ki jo je vodilno moštvo zahodne konference dobilo za 22 točk. Ob zmagi je LeBron James (15 točk, 10 skokov, 11 podaj) dosegel svojega 11. trojnega dvojčka v sezoni. Dvanajst, največ v ligi NBA, jih ima letos Luka Dončić.



V težko pričakovanem obračunu kandidatov za visoka mesta na vzhodu je Boston v domačem TD Gardnu zanesljivo s 116:95 ugnal Philadelphio. Jaylen Brown je za Kelte dosegel 32 točk, Jayson Tatum jih je dodal 25. Najučinkovitejši pri gostih je bil Ben Simmons s 23.



Ob porazu Brooklyna proti Washingtonu s 107:113, si je v boju z zvezdnikom čarovnikov Bradleyjem Bealom koleno poškodoval Kyrie Irving. Za zdaj še ni jasno, kako huda je poškodba odličnega organizatorja igre, dodate preglede pa bo opravil danes.