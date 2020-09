FOTO:Goran Dragić: Prejeti več kot 40 točk v četrtini je preveč

Ljubljana

Trener Miamija Erik Spoelstra in Goran Dragić sta v letošnji končnici NBA v odličlni formi. FOTO: Troy Taormina/USA TODAY Sports.

Bostonov krilni igralec Jayson Tatum je bil najboljši strelec pete tekme. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports.

- Košarkarji Miamija so izgubili peto tekmo v finalu vzhodne konference lige NBA, a ostaja v prednosti v v zmagah s 3:2.je bil s 23 točkami najboljši strelec Miamija, a je moral tekmo, ki jo je vročica izgubila s 108:121, predčasno končati zaradi šestih osebnih napak.Najboljši strelec tekme je bil sicer član Bostona, ki je dosegel 31 točk in dodal še devet skokov ter šest podaj. Njegov moštveni kolegase je ustavil pri 26 točkah.»Smo ponosna ekipa. Naš načrt je bil, da pridemo na parket in igramo. Da se borimo in damo vse od sebe. Menim, da smo v drugem polčasu igrali zelo dobro, ampak to bomo morali storiti še enkrat in nato še enkrat zaradi položaja, v katerem smo se znašli,« je po tekmi dejal trener BostonaKo je šlo Miamiju najslabše, je Dragić skušal prevzeti igro nase in je začel zadevati. Ob živce pa so ga spravljale sodniške odločitve.»Je, kar je. Nič se ne pritožujem. Ne strinjam se, da je bila moja osebna napaka, ampak je, kar je,« je po izključitvi povedal Dragić, ki je moral igro zapustiti, ko je v prodoru podrl po sodnikovem mnenju že v obrambi postavljenega centra tekmecev, NemcaPo tekmi ni želel dolgo razpredati o porazu. »Ta tekma je končana. Ne moremo nič spremeniti. Vemo, da smo igrali slabo v drugem polčasu, obrambe ni bilo. Mislim, da so v tretji četrtini dosegli več kot 40 točk, kar je preveč. Bolje moramo opraviti svoje delo v obrambi,« je priznal 34-letnik iz ljubljanskih Kosez.Vedno znova pri Miamiju izpostavlja pomen ekipe, zato se ni strinjal z besedami centra, ki je odgovornost za poraz prevzel nase.»Ne, ne, ne. To ni njegova krivda. Tega ne bi smel tako povedati. Poraz je na nas vseh kot ekipi. Ni krivda posameznika. Vsi smo igrali slabo, v tretji četrtini nismo opravili svojega dela. Če izgubimo, izgubimo kot ekipa,« je bil jasen Dragić., trener Miamija, se je po tekmi strinjal, da je bila odločilna obramba.»Boston je v drugem polčasu igral odlično. Priborili in zaslužili so si zmago. Vemo, kako zahtevno je zmagovati v končnici, a za kaj takega smo premalo delali v obrambi in za to plačali kazen. Zasluge za to pa gredo tudi Bostonu, ki je igral, kot se spodobi.«Naslednja tekma bo v ponedeljek ob 1.30.V letošnji končnici je le Denver nadomestil zaostanek z 1:3 v zmagah, in sicer dvakrat proti Utahu in Los Angeles Clippers. V celotni zgodovini lige NBA je, odkar v končnici igrajo na štiri zmage, ta dosežek uspel le še 12 moštvom.