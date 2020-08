Goran Dragić s soigralci že na polovici poti

Orlando

- Košarkarji moštvaso se močno približali napredovanju v naslednje kolo končnice. Tekmece izso namreč ugnali drugič zapored, tokrat s 109:100 (88:77, 51:46, 22:34), zdaj vodijo z 2:0 v seriji na štiri zmage in so tako na polovici cilja v uvodnem kolu izločilnih bojev vzhodne konference.Z izjemo izenačenega boja v prvi četrtini je bil Miami z našimobčutno boljši, pred zadnjimi minutami si je priigral prepričljivo prednost, ki zlepa ni bila več ogrožena. Izjemen delež pa je zlasti v drugi polovici tekme prispeval Ljubljančan. Potem ko je v prvem polčasu dosegel štiri točke, je bila njegova učinkovitost pozneje zgledna, s skupno 20 točkami – ob tem je zbral še 6 asistenc in 3 skoke – mu je vnovič pripadla ena od ključnih vlog na igrišču.Naslednja tekma med Miamijem in Indiano bo v soboto.