FOTO:Goran Dragić se je poškodoval, Miami izgubil

Ljubljana

LeBron James (desno) je s pametno in preudarno igro popeljal LA Lakers do prve zmage. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports



Dvojec James, Davies razred za sebe

Ko sta Anthony Davis (levo) in LeBron James v svojem ritmu, so LA Lakers neustavljivi. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



LA Lakers (1) : Miami (5) 116:98 (31:28, 34:20, 28:19, 23:31)

- Kot v najbolj nočnih morah se je za Miami in njegovega slovenskega branilcarazpletla prva finalna košarkarska tekma NBA končnice: s prepričljivim porazom z 98:116 in poškodbo Ljubljančana. Eden od ključnih mož Miamija je ob odmoru ostal v slačilnici, ker se je nekaj »zataknilo« na stopalu leve noge. Tekme ni več nadaljeval,in drugi jezerniki pa so v tretji četrtini, ko je bil Miami brez našega zvezdnika in po nekaj minutah še brez(poškodoval si je zapestje), razblinili vse neznanke o zmagovalcu.Neuradno je 34-letni Ljubljančan že končal finalno serijo. Dragić je bil na parketu le 15 minut in je dosegel 6 točk. Ko je štiri minute in pol pred koncem prvega polčasa zapustil igro so imeli Lakersi 11 točk naskoka. Do odmora je prednost narasla na 65:48, sredi tretje četrtine pa je bilo že 87:55.Miami je sicer odlično začel tekmo, prva peterka Dragić, Adebayo, Butler, Crowder in Robinson in ušla na 23:10. Trener LA Lakersje ukrepal in po že drugi minuti odmora sredi uvodne četrtine je sprožil silovit odgovor svojih varovancev.Vstopila stain, s čimer je bila igra jezernikov hitrejša in silovitejša. Do konca polčasa so LA Lakers nasuli kar enajst trojk in si priigrali zajetno prednost ter jo v nadaljevanju proti močno oslabljenemu Miamiju niso več izpustili iz rok., ki je lansko poletje prišel iz New Orleansa, je bil prvi mož dvoboja. Dosegel je 34 točk, po pričakovanju pa se je James v svojem desetem finalu približal trojnemu dvojčku. S 25 točkami, 13 skoki in 9 podajami je bil pravi vodja na parketu. Jezerniki so v lovu na 17. naslov prvaka sijajno metali izza črte. Zadeli so 15 trojk, v prvem polčasu kar 11.je bil natančen trikrat,inpa po dvakrat. Lakersi so prevladovali v raketi, skok so dobili kar s 54:36.Druga finalna tekma bo v soboto zjutraj ob 3. uri.(Davis 34 – met iz igre 21:11, prosti meti 10:10, 9 skokov, James 25 – 17:9, 13 skokov in 9 podaj, Caldwell Pope 13, Green 11, Caruso 10, Morris 8, Rondo 7, Kuzma in Cook po 3, Howard 2; Butler 23 – 13:8, Nunn 18 – 11:8, Herro 14, Crowder 12, Adebayo 8, Iguodala 7, Dragić 6 – 8:3 iz igre, za tri 1:0, 3 podaje in 1 skok v 15 minutah, Olynyk in Hill po 4, Jones Jr. 2.84:38; 89:38;38:15; 35:11;14:11; 27:25;54; 36;26; 23