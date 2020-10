FOTO:Goran Dragič si je natrgal tkivo v levem stopalu

Ljubljana

Jimmy Butler želi iti v »vojno« z »bratom« Goranom Dragićem. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

Anthony Davis je bil najboljši strelec prvega dvoboja finalne serije. FOTO: Kim Klement/USA Today Sports



Pri zmagovalcih še ni evforije

Trener Miamija Erik Spoelstra ni izgubil upanja. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

- Košarkarji Los Angeles Lakers so v prvi tekmi finala končnice severnoameriške košarkarske lige NBA ugnali Miami Heat s 116:98. Miami je moral večino tekme igrati brezin, ki sta se poškodovala.Dragić je do poškodbe noge dosegel šest točk in skok ter tri podaje. Po tekmi so iz floridskega kluba neuradno sporočili, da ima Ljubljančan natrgano tkivo v levem stopalu, njegov nastop na naslednji tekmi pa je še negotov.Kapetan zlate slovenske izbrane vrste na evropskem prvenstvu 2017 se je poškodoval v prvem polčasu, ko je stopil na stopalo košarkarja Los Angelesa»Stojimo mu ob strani. Vemo, kako zelo si želi zmagati, iti v 'vojno' in se boriti. Zaradi tega ga imamo radi in si želimo, da bi bil z nami,« je o poškodbi Dragića dejal njegov klubski soigralecin dodal: »Goran se bo moral ravnati po navodilih zdravnika. Njegova želja je, da ostane z nami, a najprej mora poskrbeti zase.«Miami je držal priključek z Los Angelesom do sredine druge četrtine, nato pa je kalifornijska ekipa štiri minute in pol pred koncem pobegnila v vodstvo za 11 točk in ga ni zapravila vse do konca tekme.Prva četrtina se je končala z izidom 31:28 za Los Angeles, ki je dobil drugo tretjino s 34:20 in prvi polčas s 65:48.Miami je nadaljeval tekmo brez Dragića in Adebaya ter tretjo četrtino izgubil z 19:28. Zadnji del igre je Miami dobil z 31:23, vendar je bilo to premalo za kaj več kot ublažitev zanesljivega poraza.Najboljši strelec Miamija je bil Butler s 23 točkami, pri Los Angelesu pa sta jihindosegla 34 oziroma 25.V taboru kalifornijskega moštva po uvodni zmagi v finalni seriji niso bili evforični, igralcem in stroki je jasno, da je pred njimi še trnova pot do končnega zmagoslavja.»Na začetku tekme je bilo nekaj nervoze, a nato je naša igra stekla in prikazali smo pravo košarko. To je trenutek, ki sem ga čakal vse svoje življenje. Srčno upam, da nam bo uspelo izkoristiti priložnost, ki se ne zgodi pogosto v življenju,« je po zmagi dejal najbolj učinkovit igralec dvoboja Davis, ki je pred začetkom sezone prišel v mesto angelov iz New Orleansa.Vročici je na prvi finalni tekmi v floridskem mehurčku nasul 34 točk, poleg tega pa pobral devet žog pod obema obročema in zbral pet podaj.Njegov sloviti soigralec »kralj James« je svoj nastop v jubilejni deseti finalni seriji – to je doslej v ligi NBA uspelo le štirimi košarkarjem – kronal z izjemno predstavo, do trojnega dvojčka mu je manjkala le ena asistenca. Na koncu je 35-letni James zbral 25 točk, 13 skokov in devet podaj.»Pred nami je še veliko dela,« je takoj po zmagi dejal James in dodal: »Naša naloga ni končana, dobili smo šele eno od štirih tekem.«Manj zadovoljni so bili v floridskem taboru. Naslednje ure bodo natančno pokazale zdravstveni sliki Dragića in Adebaya, ki čuti močno bolečino v rami, nekaj težav z gležnjem pa ima tudi Butler.»Jezerniki so precej hitro prevzeli nadzor in nas nadzorovali vse do konca dvoboja, ob tem nismo bili kos njihovi telesni predstavi,« je po uvodnem porazu dejal strateg Miamijain dodal: »Sposobni smo bolje igrati, veliko bolje, kot smo pokazali na prvem dvoboju.«Pri tem kaže omeniti, da so si tekmo v AdventHealth Areni virtualno ogledali številni znani obrazi politične in športne scene v ZDA, med njimi tudi nekdanji ameriški predsednik, legendi jezernikovinter nekdanji zvezdnik Dallasa, čudežni Nemec