FOTO:Goran Dragić: To je verjetno eden največjih trenutkov moje kariere

»Ko igraš za svojo državo, je to res nekaj zelo osebnega«



Trener Spoelstra: To sem obljubil Dragiću že pred šestimi leti

Ljubljančan med tekmo ni varčeval moči, pristal je tudi na parketu. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



Prva tekma finala v četrtek ob 3. uri zjutraj po našem času

LeBron James (desno) in drugi asi pri moštvu Los Angeles Lakers bodo zadnji izziv za Miami v sezoni 2019/20. FOTO: Kim Klement/Usa Today Sports

Slovenski košarkarski zvezdnikje bil eden najbolj zaslužnih, da se je njegova. Miami je v finalu vzhoda priredil presenečenje in si kot peti nosilec priigral boj za prvaka proti Los Angeles Lakers. Dragić je dejal, da je to eden največjih trenutkov njegove kariere.Dragić se je v vzhodni konferenci z Miamijem v boju na štiri zmage proti Boston Celtics s 4:2 uvrstil v veliki finale najmočnejše lige na svetu. Po tekmi je dejal, da je občutke ob uvrstitvi v finale NBA težko primerjati z osvojenim naslovom evropskega prvaka v Istanbulu 2017.»Težko je primerjati. Ko igraš za svojo državo, za svoje ljudi, je to res nekaj zelo osebnega, in igraš pred navijači, polno dvorano navijanja. Drugačen občutek je. Ampak pot do finala NBA je bila zame izjemna izkušnja skozi celotno sezono,« je uvodoma v pogovoru za STA prek videokonference dejal Dragić.»Prišel sem s klopi,, dati življenje soigralcem, jih spodbujati, jim pomagati. Vesel sem za to, kar smo dosegli, ampak nismo še končali. To je verjetno eden največjih trenutkov moje kariere,« je povedal izkušeni košarkar in dodal: »Najprej hočem uživati v teh trenutkih, želim jih vpiti, nato se dobro pripraviti na finale.«Kljub vsemu jedodal, da je. »To je neresnično. Zelo sem vesel. Na ta trenutek sem čakal dolgo časa, 11 ali 12 let. Končno sem tu. Zasluga gre fantom, soigralcem, ki so z mano verjeli. Vesel sem, da sem tu, komaj čakam finale,« je napovedal Dragić.Trener Miamijaje po odločilni tekmi razkril, da je skupaj spred šestimi leti obljubil Dragiću, da bodo imeli v Miamiju ekipo, ki se bo borila za naslov prvaka.»S Patom Rileyjem sva obljubila Dragiću, da bomo imeli ekipo, ki se bo potegovala za naslov. Nihče ni vedel, kako se bo obrnilo, ampak Goran je vseeno ostal z nami. Okrog njega smo zgradili čvrsto ekipo, naša organizacija je šla naprej, uspelo nam je privabiti tudi.«Tako velikemu uspehu Miamija je botrovalo tudi izvrstno vzdušje v slačilnici. Prvi zvezdnikse je po tekmi o prijateljskem odnosu z Dragićem v smehu šalil: »Vsi vedo, kaj si mislim o Gogiju. Vedno mu pravim, da ga res, res cenim, ampak njegov brat Zoki je moj priljubljeni Dragić. Nisem igral z njim, sem pa o njem slišal veliko lepega. Gogi je tako v moji knjigi šele številka 2.«Tudi Dragić je povedal, da v moštvu vlada zelo dobro vzdušje: »a. Radi igramo skupaj in vidimo, kako vsak prispeva svoje v mozaik. Noben večer ne vemo, kdo bo prvi strelec tekme. Imamo nekaj izjemnih igralcev, ki se ne bojijo velikih trenutkov, ne bojijo se prevzeti odgovornosti in lahko si le želiš igrati s takšnimi fanti.«Košarkarje Miamija v finalu lige NBA že čakajo, ki so s 4:1 v zmagah v zahodni konferenci izločili Denver Nuggets. Prva tekma velikega finala v floridskem mehurčku v Orlandu bozjutraj po našem času.