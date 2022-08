Goran Dragić: Tokrat ne bom Batman, pač pa Robin

Kapetan zlate košarkarske reprezentance Goran Dragić je dan po objavi odločitve, da bo v prihodnjih tednih znova oblekel dres z državnim grbom, zbranim novinarjem v Celju pojasnil, da njegova vrnitev ni vezana samo na evropsko prvenstvo, temveč bo Sloveniji pomagal tudi na poti do SP 2023. »Na eurobasketu je naš cilj polfinale, nato pa bo vse mogoče,« je dejal.

»Odločitev o vrnitvi v reprezentanco ni bila težka. Takoj, ko sem videl fante, kako zavzeto trenirajo in se imajo dobro, sem želel znova obleči slovenski dres. Hkrati so bili vsi, od Raša Nesterovića, Luke Dončića, Eda Murića in drugih zelo vztrajni, izstopal pa je moj brat Zoran, ki me je malo vsak dan nagovarjal,« je v uvodu povedal Goran Dragić.

Ni sem vrnil za 5. ali 6. mesto

»Seveda se v reprezentanco nisem vrnil, da bi na evropskem prvenstvu zasedli peto ali šesto mesto. Želim si osvojiti kolajno, zavedam pa se, da bo to eno najmočnejših evropskih prvenstev v zgodovini. Cel kup reprezentanc bo lahko računalo na svoje najboljše igralce, zato je krog favoritov zelo širok. Naš cilj je polfinale, ena zmaga od tu dalje pa pomeni odličje,« je nadaljeval Goran Dragić, ki je na zadnji uradni tekmi slovenske reprezentance v začetku julija na Švedskem postal rekorder po številu doseženih točk v državnem dresu.

Dvoboj s Hrvaško vendarle ni pomenil Dragićevega slovesa od Stožic. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Naša prednost je gotovo dejstvo, da smo na prejšnjem prvenstvu videli, kaj potrebujemo za kolajno. Lahko smo sproščeni, a hkrati bomo ves čas na hrbtu nosili napis, da smo aktualni evropski prvaki. V Helsinkih in Istanbulu nas je krasila ekipna igra, predvsem pa dobra kemija znotraj ekipe. To je na takih tekmovanjih odločilni dejavnik,« pravi Goran Dragić.

Zlati kapetan je bil pred petimi leti mentor tedaj 17-letnemu Luki Dončiću; zdaj Dončić sodi med najboljše igralce na svetu, Goran Dragić pa bo v novi sredini v Chicago Bulls opravljal vlogo drugega organizatorja igre. »Luka je nesporni vodja te reprezentance, mentorsko vlogo pa bo usmeril v Žigo Samarja. Zelo všeč mi je njegov slog igre in potencial, ki ga kaže,« pravi Goran Dragić.

Igral bo tudi proti Estoniji in Nemčiji

»Na prejšnjem evropskem prvenstvu je bilo ključno, da smo imeli razdeljene vloge v ekipi in vsak se je držal pravil igre. Do naslova smo prišli z dobrimi odnosi v ekipi, verjamem, da lahko to ponovimo. A tokrat ne bom Batman, pač pa Robin,« je dodal starejši od bratov Dragić.

Goran Dragić bo Sloveniji pred evropskim prvenstvom priskočil na pomoč tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Zmagi proti Estoniji v Celju in Nemčiji v Münchnu bi Slovenijo močno približali turnirju, ki bo septembra prihodnje leto v Indoneziji, na Filipinih in Japonskem. Kot je povedal, je v Miamiju uredil osebne obveznosti, ki so ga čakale konec avgusta. »Razume se, da k povratku sodijo tudi te kvalifikacije. To bosta lahko odločilni tekmi,« je dodal Goran Dragić.