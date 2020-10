Goran Dragić z malo možnosti za tretjo tekmo

Ljubljana

Tudi Bam Adebayo najbrž ne bo igral tretje tekme. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



Adebayo ima še malo možnosti

Trener Miamija Erik Spoelstra še ni vrgel puške v koruzo. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

- Nastop slovenskega košarkarjaza Miami na tretji tekmi finala lige NBA je znova zelo vprašljiv. Tako Dragić kot tudi centerimata po poročanju ameriških medijev malo možnosti za nastop na tekmi, ki bo v noči na ponedeljek po slovenskem času.Oba košarkarja sta se poškodovala na prvi tekmi finalne serije proti Los Angeles Lakers in nato izpustila drugo tekmo. Obe tekmi je Miami izgubil. V zadnjem uradnem poročilu o poškodbah pred tretjo tekmo je Miami za oba košarkarja navedel, da je njun nastop dvomljiv. Dragić zaradi natrgane tetive v loku stopala, Adebayo pa zaradi poškodbe rame.Takšna zdravstvena ocena po pravilih lige sicer pomeni, da naj bi imela okoli 25-odstotne možnosti za nastop, a je odstotek dejanskih nastopov igralcev nato še nižji. Po poročanju portala HeatNation, ki spremlja dogajanje v klubu iz Miamija, naj bi bil bližje nastopu Adebayo. Ta je v petek po drugem porazu Miamija v seriji z Los Angeles Lakers dejal, da verjame, da bo lahko igral.Portal navaja informacije novinarja ameriške tiskovne agencije APda moštvo upa, da bi bil lahko Adebayo nared. Za Dragića naj bi bili obeti slabši. Oba igralca naj bi ves čas prejemala terapijo za njune poškodbe in si srčno želita igrati in pomagati moštvu, ki je v velikem zaostanku proti moštvuTo je novinarjem v soboto potrdil tudi igralec Miamija, ki je dejal, da oba skušata prepričati zdravniško in strokovno službo, da jima pustijo na parket.»Oba želita igrati. Ampak naš trener tudi razume, da je treba poskrbeti za fante. Ne želiš poslabšati poškodb. Gre za več kot košarko, vsi si želimo dolge kariere,« je dejal Butler po poročanju časnika Miami Herald.Miami v odsotnosti prvega organizatorja igre in centra doslej ni bil konkurenčen proti moštvu iz Los Angelesa, ob zaostanku 0:2 v finalni seriji pa so jih mnogi že odpisali.»Prav nič nas ne briga, kaj si drugi mislijo,« je glede tega odvrnil trener Miamija. »Kaj moramo narediti? Vse, kar je potrebno ... Če si nekaj želiš dovolj, boš že ugotovil, kaj je treba storiti, da to tudi dobiš,« je dodal.