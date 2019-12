Goran Dragić zadel za zmago Miamija

Košarkarji Miamija so v severnoameriški ligi NBA zabeležili novo zmago. Tokrat so tesno s 113:112 premagali ekipo Indiana Pacers, odločilni koš pa je šest sekund pred koncem zadel nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić.

Ljubljančan je sicer v 29 minutah dosegel 14 točk in temu dodal še šest podaj in tri skoke.



Najprej sta met za zmago zgrešila Jimmy Butler in Kendrick Nunn, a so domači obakrat dobili skok v napadu, na koncu pa je bil mož odločitve za 14. domačo zmago Miamija Dragić.



Miami je Indiano popolnoma nadigral v skoku, ki ga je dobil s 56:34.



Najboljši strelec domačih je bil sicer z 20 točkami Jimmy Butler, Bam Adebayo je dodal 18 točk in kar 15 skokov, vključno z zadnjim na tekmi, ki je Dragiću zagotovil met za zmago.



Do priložnosti za zmago so sicer ob koncu tekme prišli tudi gostje, a je bil Aaron Holiday nenatančen.



Miami bo novo zmago na domačem parketu lovil že v noči na nedeljo, ko bo gostil Philadelphio 76ers. V noči na nedeljo po slovenskem času bo na delu znova tudi Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks gostoval pri Golden State Warriors.