FOTO:Goran in Jimmy, tako različna, a imenitna naveza

Orlando – Milwaukeejev velezvezdnik Giannis Antetokounmpo je lani prejel priznanje za najboljšega košarkarja v ligi NBA (letos je z LeBronom Jamesom in Jamesom Hardnom finalist izbora), pred enim tednom pa so ga izbrali za najboljšega obrambnega igralca prvenstva. Toda ob začetku dvoboja 2. kroga končnice z Miamijem Grk ni bil najboljši na igrišču. Odlična Jimmy Butler (40 točk) in Goran Dragić (27 točk, 6 skokov in 5 asistenc) sta prinesla zmago s 115:104 floridski zasedbi, ki je ostala neporažena v letošnjih izločilnih bojih.Razlika je bila očitna. Antetokounmpo je bil z 18 točkami (prosti meti le 4:12) šele tretji ...