Goran Ivanišević: Ne vidim, da bi kdo lahko premagal Srbijo!

Tudi sloviti upokojeni teniški as Goran Ivanišević v teh dnevih pozorno spremlja košarko. V minulih dnevih se je 53-letni Hrvat mudil v Sarajevu, kamor so ga povabili organizatorji filmskega festivala, toda tudi veliki navdušenec športa, še posebej iger z žogo, je v intervjujih plenil največ pozornosti zaradi svojih pogledov na športne teme. Najprej o prijatelju Novaku Đokoviću.

»Teniški igralec, kot je on, se ne bo rodil še 500 let. Težko je to pričakovati. Bilo bi dobro, če bi imeli igralca vsaj 50-odstotno podobnega Đokoviću. Vsa bivša Jugoslavija je bila zelo talentirana v športu. Še posebej v igrah z žogo,« je povedal in ocenil Đokovićeve možnosti na odprtem prvenstvu ZDA.

»Če bo zdrav in stoodstotno zbran, lahko osvoji naslov. Toda Jannik Sinner je absolutni favorit in je boljši od Carlosa Alcaraza. Če želiš osvojiti veliki slam, moraš premagati oba. To bo težko. Đokovića sicer ne smeš nikoli odpisati, želim, da bi osvojil še en veliki slam,« je zvrstil favorite za zadnji letošnji slam tudi uspešen trener. Tudi evropsko prvenstvo v košarki ne bo ušel iz njegova vida.

»Poskušal bom pogledati vsak zanimivo tekmo. Hrvaška se znova ni uvrstila ..., Srbija pa je izrazit favorit. Ne vidim, da bi jo lahko kdo premagal,« je odkril svojega prvaka Splitčan.