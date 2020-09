Gordijski vozel premočan, konec za ligo ABA?

Ljubljana

Davor Užbinec upa, da bo spor rešen. FOTO: Uroš Hočevar

Je FMP podružnica Crvene zvezde?

Cedevita Olimpija obžaluje, da se umika Primorska. FOTO: Aba

- Včeraj je preko videokonferenčnega klica potekal neformalni sestanek klubov, ki sodelujejo v ligi ABA, vsi sodelujoči pa so se razšli brez rešitev za težave, ki trenutno pestijo regionalno tekmovanje, so sporočili iz Cedevite Olimpije.Pogovor na neformalnem sestanku bi moral teči predvsem o rešitvah za težave, ki jih prinaša spor med Partizanom, Crveno zvezdo ter FMP, hkrati pa bi morali vodilni v klubih najti rešitev za zahtevno obdobje, v katerem se je znašel svet zaradi še vedno trajajoče pandemije koronavirusa, ki seveda vpliva tudi na vsa mednarodna športna tekmovanja.»Na petkovem neformalnem sestanku klubov, ki sodelujejo v Ligi ABA, nismo uspeli najti rešitev za veliko število zahtevnih problemov, ki jih tekmovanje ima. V naslednjih dneh bodo klubi staknili glave skupaj in med seboj opravili individualne pogovore, v katerih bo KK Cedevita Olimpija sodeloval kot konstruktiven sogovornik,« je povedal direktor KK Cedevita Olimpijain optimistično dodal: »Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli najti rešitev, ki bo zadovoljila vse klube, in da se bo nova sezona Lige ABA začela, kot je zaenkrat predvideno. Žal nam je, da Koper Primorska zapušča Ligo ABA. To je velika izguba za slovensko košarko. Reresnično nam je žal, saj smo na takšen način izgubili klub, ki je, tudi nam, predstavljal velikega konkurenta v zadnjih sezonah.«Kamen spotike je sicer spor med Partizanom in Crveno zvezdo glede udeležbe FMP v ligi ABA, saj črno-beli beograjskim tekmecem očitajo, da je FMP njihova podružnica in da zato ne bi smel imeti pravice igrati v ligi ABA.Partizan je zahteval, da vezi med Zvezdo in FMP preuči in o njih odloči Mednarodno sodišče za športno arbitražo (CAS), toda o tem ni bilo soglasja, sledilo je medsebojno obtoževanje in prerekanje, ki je prišlo tako daleč, da je bila videokonferenca prekinjena. Vseh 13 klubov naj bi sicer zavrnilo zahteve Partizana. Po mnenju vodstva lige in večine klubov je za takšne spore pristojno sodišče v Zagrebu.Ni izključeno, da bi zaradi blokade ustanovili novo tekmovanje, ki naj bi se začelo 4. oktobra. Primorsko naj bi sicer v ligi ABA zamenjal makedonski MZT, v drugo ligo ABA pa naj bi prišel banjaluški Borac.