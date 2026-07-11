Govoril je o ljubezni v moštvu, potem pa prejel udarec

Bam Adebayo, center košarkarske ekipe NBA Miami Heat, je v petek med sporom v Las Vegasu v okviru poletne lige udaril nekdanjega soigralca Tylerja Herra, poročajo številni ameriški mediji. Iz vodstva kluba so že sporočili, da so z incidentom »seznanjeni, a ga ne bodo komentirali«.

Po poročanju ameriškega ESPN se je dogodek zgodil na igrišču za trening, urejenem v enem od hotelov v Las Vegasu.

Več virov je za Athletic potrdilo, da je po besednem dvoboju »Adebayo pristopil k Herru in ga udaril brez oklevanja«.

Spor je očitno izviral iz posnetkov zaslona Herrovih zasebnih sporočil, ki so po junijski menjavi igralcev, v okviru katere je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo prestopil k Miamiju, Herro pa odšel k Milwaukee Bucks, pricurljali na družbena omrežja.

V teh sporočilih je Herro kritiziral Adebayovo igro glede na podaljšanje pogodbe in plačo, ki si ju je ta zagotovil v Miamiju.

Še pred novico o incidentu je Herro v pogovoru med prenosom tekme poletne lige med mladima ekipama Miamija in Milwaukeeja na platformi Prime zelo pohvalno govoril o svojem odnosu z Miamijem in nekdanjimi soigralci.

»V Miamiju vlada ljubezen,« je takrat dejal Herro. »Srečal sem nekaj fantov, strokovni štab ... v Miamiju smo vsi v dobrih odnosih.«

Ob odhodu iz dvorane so Herra povprašali o incidentu z Adebayom, s katerim sta v Miamiju skupaj igrala sedem sezon.

»Moj edini komentar je – 'brez komentarja',« je dejal za časopis South Florida Sun Sentinel.