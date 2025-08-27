Gregor Glas in Žan Mark Šiško sta izbrala tujino

Čudna so košarkarska pota, bi lahko veljalo za občasnega slovenskega reprezentanta Gregorja Glasa in za enega od redkih slovenskih igralcev, ki so v zadnjih letih igrali v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, evroligi, Žana Marka Šiška.

Prvi je bil zadnji dve sezoni član Cedevite Olimpije, zdaj pa bo profesionalno kariero nadaljeval na Dunaju pri moštvu Vienna, ki bo v novi sezoni tekmovalo v regionalni ligi Aba. Štiriindvajsetletni 197 centimetrov visoki branilec je bil pred dvema letoma v slovenski reprezentanci na svetovnem prvenstvu na Filipinih in na Japonskem.

Življenjski obrat je naredil 28-letni Ljubljančan in otrok Olimpije Šiško. Potem ko je pred dvema letom presenetljivo končal kariero, jo bo zdaj znova oživel. Nekdanji branilec münchenskega Bayerna, pri katerem je bil štiri leta, se je odločil za vrnitev v dresu zagrebške Cibone, za katero je že igral v sezoni 2015/16.

Žan Mark Šiško je za Bayern igral v evroligi. FOTO: Euroleague.net

»Počutim se odlično, minilo je deset let, odkar sem igral tukaj. Prišel sem pri 18 letih, klub je danes v nekoliko drugačnem položaju. Vesel sem, da sem se vrnil, saj sem se tudi takrat dobro počutil. Čeprav se tisto prvo obdobje ni končalo najbolje, ker sem klub zapustil že po letu in pol, je moja želja zdaj čim bolj pomagati Ciboni,« je povedal Šiško in dodal: »Po dveh letih premora sem iskal novo okolje, kjer bi lahko nadaljeval kariero, začel znova. Odprla se je možnost, da pridem sem, pogovarjal sem se z Marinom Rozićem (športni direktor Cibone, op. p.) in mislim, da je to dobro okolje tako zame kot za klub. Skupaj si lahko pomagamo, meni, da se vrnem h košarki, Ciboni pa, da se vrne tja, kamor sodi.«

Cibona je letos po porazu proti ljubljanski Iliriji v kvalifikacijah izpadla iz lige Aba in bo tekmovala ligi Aba 2.