  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Gregor Glas in Žan Mark Šiško sta izbrala tujino

    Nekoč obetavna košarkarja in občasna reprezentanta bosta kariero nadaljevala na Dunaju in v Zagrebu. Šiško je končal dveletni igralski post.
    Gregor Glas je bil še pred dvema letom slovenski reprezentant. FOTO: Fiba
    Galerija
    Gregor Glas je bil še pred dvema letom slovenski reprezentant. FOTO: Fiba
    Š. R.
    27. 8. 2025 | 16:25
    27. 8. 2025 | 16:37
    2:24
    A+A-

    Čudna so košarkarska pota, bi lahko veljalo za občasnega slovenskega reprezentanta Gregorja Glasa in za enega od redkih slovenskih igralcev, ki so v zadnjih letih igrali v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, evroligi, Žana Marka Šiška

    Prvi je bil zadnji dve sezoni član Cedevite Olimpije, zdaj pa bo profesionalno kariero nadaljeval na Dunaju pri moštvu Vienna, ki bo v novi sezoni tekmovalo v regionalni ligi Aba. Štiriindvajsetletni 197 centimetrov visoki branilec je bil pred dvema letoma v slovenski reprezentanci na svetovnem prvenstvu na Filipinih in na Japonskem.

    Življenjski obrat je naredil 28-letni Ljubljančan in otrok Olimpije Šiško. Potem ko je pred dvema letom presenetljivo končal kariero, jo bo zdaj znova oživel. Nekdanji branilec münchenskega Bayerna, pri katerem je bil štiri leta, se je odločil za vrnitev v dresu zagrebške Cibone, za katero je že igral v sezoni 2015/16.

    Žan Mark Šiško je za Bayern igral v evroligi. FOTO: Euroleague.net
    Žan Mark Šiško je za Bayern igral v evroligi. FOTO: Euroleague.net

    »Počutim se odlično, minilo je deset let, odkar sem igral tukaj. Prišel sem pri 18 letih, klub je danes v nekoliko drugačnem položaju. Vesel sem, da sem se vrnil, saj sem se tudi takrat dobro počutil. Čeprav se tisto prvo obdobje ni končalo najbolje, ker sem klub zapustil že po letu in pol, je moja želja zdaj čim bolj pomagati Ciboni,« je povedal Šiško in dodal: »Po dveh letih premora sem iskal novo okolje, kjer bi lahko nadaljeval kariero, začel znova. Odprla se je možnost, da pridem sem, pogovarjal sem se z Marinom Rozićem (športni direktor Cibone, op. p.) in mislim, da je to dobro okolje tako zame kot za klub. Skupaj si lahko pomagamo, meni, da se vrnem h košarki, Ciboni pa, da se vrne tja, kamor sodi.«

    Cibona je letos po porazu proti ljubljanski Iliriji v kvalifikacijah izpadla iz lige Aba in bo tekmovala ligi Aba 2.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Finale DP

    Olimpija je hodila po robu, a preživela

    Košarkarji Cedevite Olimpije so preživeli napeto končnico v Novem mestu in v prvi tekmi finala DP premagali Krko s 75:73.
    Nejc Grilc 3. 6. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Konec kariere?

    Presenetljivo slovo Šiška od Španije, morda tudi od kariere

    Iz španske lige ACB prihaja novica, da je Žan Mark Šiško prekinil kariero in zapustil prvoligaša Rio Breogana. Razlog so osebne težave Šiška.
    27. 9. 2023 | 18:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Bayern za točko prekratek v Tel Avivu

    Edini slovenski košarkar v tej sezoni evrolige Žan Mark Šiško je v porazu nemškega kluba z 68:69 dosgel pet točk. Danes še pet tekem.
    1. 10. 2021 | 09:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    CibonaLiga AbaŽan Mark ŠiškoViennaGegor Glaseurobasket 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Obupani Putinov zaveznik stavi na Trumpovo pomoč

    Tudi po odvzemu mandata se Milorad Dodik vede, kot da še vedno vodi Republiko Srbsko.
    Novica Mihajlović 27. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Šutejeva peta na finalu diamantne lige

    Tina Šutej je v finalu diamantne lige v Zürichu osvojila peto mesto v skoku s palico s 4,65 metra. Jutri na štadionu Kristjan Čeh.
    27. 8. 2025 | 17:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Šutejeva peta na finalu diamantne lige

    Tina Šutej je v finalu diamantne lige v Zürichu osvojila peto mesto v skoku s palico s 4,65 metra. Jutri na štadionu Kristjan Čeh.
    27. 8. 2025 | 17:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo