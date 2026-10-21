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Gregor Glas se bo preizkusil v Španiji

Slovenski reprezentant bo igral v elitni španski ligi ACB, kamor bo prestopil iz hrvaškega Samobora.
Gregor Glas se bo preizkusil v Španiji. FOTO: Cedevita Olimpija
Galerija
Gregor Glas se bo preizkusil v Španiji. FOTO: Cedevita Olimpija
M. Ru.
21. 10. 2026 | 18:58
1:43
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Slovenski košarkarski reprezentant Gregor Glas bo kariero nadaljeval v Španiji. Petindvajsetletni krilni košarkar je sklenil začasno pogodbo z Girono, ki nastopa v elitni španski ligi ACB, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

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Glas se v Španijo seli iz hrvaškega Samobora, za katerega je v tej sezoni nastopal v kvalifikacijah za Fibin evropski pokal. Girona se je za njegovo angažiranje odločila zaradi poškodb v igralskem kadru. Športni direktor kluba Fernando San Emeterio je ob prihodu slovenskega reprezentanta poudaril, da so ga spremljali že dlje časa in da se s svojimi značilnostmi dobro vključuje v igralno filozofijo moštva.

Za Glasom je pestra klubska pot, na kateri je zamenjal že več domačih in tujih sredin. Med drugim je igral za Sixt Primorsko, srbski Dynamic, beograjski Partizan, črnogorski Mornar in Cedevito Olimpijo. Izkušnje si je nabiral tudi v evroligi in evropskem pokalu, v pretekli sezoni pa je bil eden ključnih igralcev dunajskega moštva.

V Gironi ga čaka tudi znan obraz, saj bo moči združil z reprezentančnim soigralcem Aljažem Kuncem. Slovenska košarkarja bosta tako skupaj nastopala v enem najmočnejših evropskih državnih prvenstev.

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