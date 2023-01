Gregor Glas novi član Cedevite Olimpije

Gregor Glas je bil zadnjo sezono in pol član beograjskega Partizana. Članskemu moštvu se 21-letni branilec ne bo pridružil v tej sezoni, saj bo odšel na posojo k Mornarju iz Bara. Enaindvajsetletnik se bo članskemu moštvu Cedevite Olimpije pridružil pred sezono 2023/24, do takrat pa bo član Mornarja.

V svoji profesionalni karieri je Glas nosil dres Kopra Primorske, srbskega Dynamica in nazadnje Partizana. Svoje najboljše predstave je kazal v dresu Dynamica, kjer je v sezoni 2020/21 dosegal 18,1 točke, 4,2 skoka in 2,9 asistence na obračun. Vseskozi je bil tudi del mlajših selekcij slovenske reprezentance.

V aktualni sezoni je Gregor Glas v evroligi zaigral na eni tekmi, a se v sedmih minutah dvoboja z grškim Olympiacosom ni vpisal med strelce. V regionalni ligi ABA se je predstavil na štirih tekmah, v povprečju na parketu preživel nekaj več kot pet minut in v povprečju dosegal 1,8 točke na obračun.

»Izredno veseli smo, da smo v vrste Cedevite Olimpije pripeljali enega od največjih talentov slovenske košarke, ki bo v prihodnosti skupaj z našimi preostalimi mladimi igralci tvoril jedro naše članske ekipe,« je o novi okrepitvi dejal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirovič.

»Ker pa je naša ekipa že sestavljena in smo trenutno v delikatni fazi tekmovalne sezone, smo skupaj z Gregorjem in njegovim agentom sprejeli odločitev, da bo sezono 2022/23 kot posojeni igralec zaključil v dresu Mornarja iz Bara. Razumeti moramo, da Gregor potrebuje minute za igro, saj je bil s parketa zaradi poškodbe in napornega ritma tekem Partizana odsoten kar nekaj časa,« je še dodal Bečirovič.