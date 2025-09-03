  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Gregor Hrovat: Cilj je izpolnjen, a s tem se ne smemo zadovoljiti

    Po tekmi med Slovenijo in Islandijo je Gregor Hrovat izpostavil, da kljub uvrstitvi v osmino finala še ni konec tekem v skupini D. V četrtek tekma z Izraelom.
    Gregor Hrovat igra v Franciji pri Dijonu, že dolgo let pa redno oblači tudi reprezentančni dres. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Gregor Hrovat igra v Franciji pri Dijonu, že dolgo let pa redno oblači tudi reprezentančni dres. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Matic Rupnik
    3. 9. 2025 | 07:47
    3. 9. 2025 | 07:49
    2:18
    Slovenska košarkarska reprezentanca se je z zmago nad izbrano vrsto Islandije uvrstila v osmino finala evropskega prvenstva. A še pred potjo v Rigo, kjer bodo potekali izločilni boji, se mora četa selektorja Aleksandra Sekulića srečati še z Izraelom. Po tekmi je za Šport TV o zadnjem obračunu skupinskega dela razmišljal tudi reprezentant Gregor Hrovat.

    Slovenija po težkem boju strla borbene Islandce

    »Z uvrstitvijo v osmino finala je prvi cilj izpolnjen, a s tem se ne smemo zadovoljiti. Ostala nam je še tekma z Izraelom, ki jo enostavno moramo dobiti, če želimo imeti čim boljše izhodišče pred drugim delom prvenstva,« je dejal član prve peterke slovenske reprezentance, ki je doslej na eurobasketu zbral točno 100 odigranih minut.

    Luka Dončić in druščina se bo z Izraelom srečala v četrtek ob 17.00. FOTO: Reuters
    Luka Dončić in druščina se bo z Izraelom srečala v četrtek ob 17.00. FOTO: Reuters

    Hrovat dodaja, da Islandija ni bila tako skromen tekmec, kot so nekateri napovedovali: »Na papirju morda Islandija izgleda nekoliko slabši tekmec, ampak na vseh njihovih dosedanjih srečanjih so bili do konca v igri. Gre za nekoliko netišično in zelo specifično ekipo. Celotno tekmo smo se močno trudili, da jih zlomimo, kar nam ni uspelo, a na koncu smo kljub temu prišli do pomembne zmage.«

    Podobno je po tekmi razmišljal Aleksej Nikolić, ki je pohvalil delo soigralcev: »Islandije na tem prvenstvu ni nihče nadigral in tudi proti nam je prikazala odlično tekmo in izjemno borbenost ter nepopustljivost. Morali smo dati vse od sebe, da smo prišli do načrtovane zmage. Zadnje minute smo odigrali zelo kolektivno in vsak je prispeval svoj delež k zmagi. Zdaj smo v Rigi, a pred nami je še ena tekma, ki je zelo pomembna za nadaljevanje tekmovanja,« je tudi on opozoril na tekmo z Izraelci, ki trenutno zasedajo prvo mesto v skupini D, Slovenija pa se bo z njimi srečala v četrtek ob 17.00.

