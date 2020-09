Gregor Hrovat se seli v Francijo

Domžale – Slovenski košarkarski reprezentant Gregor Hrovat bo kariero nadaljeval v tujini, saj se iz vrst domžalskega Heliosa seli k francoskemu prvoligašu Cholet Basket, ki bo tekmoval tudi v Fibini ligi prvakov.



»Rad bi se zahvalil domžalskemu klubu za lep sprejem. Direktorju Matevžu Zupančiču, trenerskemu štabu, soigralcem in drugim v klubu, ki so mi omogočili kakovostne treninge v tem času. Nov izziv je enostavno preveč mamljiv. Žal se naša skupna pot že drugič končuje, ampak vedno se je lepo vrniti domov in resnično verjamem, da se bom še kdaj,« je ob odhodu dejal Hrovat, ki se je 1. septembra z Domžalčani dogovoril za »odprto« sodelovanje do ugodne ponudbe iz tujine.