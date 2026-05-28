Grki snujejo spektakel za pol milijona ljudi

Košarkarji Olympiakosa so se minuli teden veselili prvega naslova prvakov evrolige po letu 2013, a so vodilni možje kluba že po nekaj dneh praznovanja poglede usmerili v prihodnost in si zastavili nov izziv. Želijo se pomeriti z New York Knicks.

Grški poslovnež in sponzor pirejskega kluba Nikos Cakos je ob sprejemu pokala v svoji pisarni namignil na možnost ekshibicijske tekme med obema ekipama, njegov sin Panagiotis pa je idejo še razširil. »O tem se pogovarjamo z ekipo. Bodisi ob otvoritvi prenovljenega štadiona ali pa v dvorani Madison Square Garden. Kot veste, bi s pol milijona Grkov lahko napolnili dvorano,« je pojasnil načrt.

Nikos Cakos ima z New Yorkom tudi osebno povezavo, saj se je tja preselil pri 17 letih. »Veseli nas, da sta ti dve ekipi med najbolj legendarnimi na svetu. Kmalu bomo lahko nekaj naredili skupaj,« je pohvalil obe moštvi. Olympiakos je lovoriko že dvignil, medtem ko se bodo morali Kratkohlačniki zanjo še boriti.

Knicks se bodo borili za prvi naslov lige NBA po letu 1973. FOTO: David Richard/Imagn Images Via Reuters Connect

Po seriji brez poraza proti Clevelandu v finalu vzhodne konference imajo Knicks nekaj dni počitka, saj na zmagovalca zahoda še čakajo. Z zmagovalcem med San Antonio Spurs in Oklahomo se bodo prvič pomerili 4. junija.