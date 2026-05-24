Košarka

Grki strli odpor madridskega Reala

Košarkarji Olympiakosa so si četrtič priigrali lovoriko v evroligi.
Košarkarji Olympiakosa so se takole veselili velike zmage. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters
M. Š., STA
24. 5. 2026 | 22:33
24. 5. 2026 | 22:42
2:42
Košarkarji Olympiakosa so četrtič evropski klubski prvaki. V finalu zaključnega turnirja evrolige v Atenah so z 92:85 (61:65, 46:44, 19:26) premagali igralce madridskega Reala.

Olympiakos je zasluženo prišel do lovorike, saj je bil najboljši že v rednem delu evrolige, vlogo favorita pa je potrdil tudi na sklepnem turnirju, na katerem je v polfinalu strl branilca naslova prvaka Fenerbahče, danes pa še najuspešnejši evropski klub iz Madrida.

Čeprav je španski klub nastopil brez treh visokih igralcev, Edyja Tavaresa, Alexa Lena in Usmana Garube, je bil več kot dostojen tekmec. Vodil je večji del tekme in tudi v zaključku, ko je imel Olympiakos zmago praktično že v žepu, mu je skoraj uspel preobrat.

Real je namreč v pičlih 18 sekundah zadnje minute prišel od zaostanka osmih točk (88:80) do možnosti za izenačenje, vendar je Andres Feliz 18 sekund pred iztekom časa pri rezultatu 85:88 zgrešil neoviran met za tri točke.

Najboljši strelci pri novih prvakih so bili Evan Fournier z 20 točkami, ki je bil hkrati izbran za najkoristnejšega igralca finala, Alec Peters (16) in Sasha Vezenkov (12), na drugi strani pa sta največ točk dosegla Trey Lyles (24) in Mario Hezonja (19).

Evan Fournier (z žogo) je bil najboljši strelec Olympiakosa. FOTO: Angelos Tzortzinis/AFP
Real ostaja pri enajstih lovorikah

Ekipa iz Pireja je prvo lovoriko osvojila leta 1997, ko je bila v polfinalu zaključnega turnirja v Rimu boljša od Smelta Olimpije, uspeh pa je ponovila leta 2012 v Istanbulu in leto pozneje v Londonu.

Real Madrid po četrtem finalu v zadnjih petih sezonah ostaja pri enajstih naslovih prvaka. Zadnjega je osvojil pred tremi leti v Kaunasu, ko je v zaključnem dvoboju s točko razlike premagal prav Olympiakos.

Z osmimi lovorikami mu sledi CSKA Moskva, sedem naslovov evropskega prvaka ima Panathinaikos, šest Maccabi Tel Aviv, pet pa Varese.

Tekme za tretje mesto prvič v zgodovini zaključnih turnirjev oziroma od leta 1988 tokrat ni bilo.

