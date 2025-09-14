Grki v zadnjih sekundah skorajda zapravili bronasto kolajno

Grški košarkarji se na evropskem prvenstvu veselijo bronaste kolajne. V razburljivi končnici tekme za tretje mesto v Rigi so po hudem boju z 92:89 (69:56, 48:34, 24:15) strli odpor Fincev.

Grki so večino dvoboja nadzirali položaj na parketu in še tri minute pred koncem vodili za 16 točk (85:69). Toda »Suomiji« se niso vdali. Ravno nasprotno; v zadnji minuti so zaostanek znižali na vsega točko (89:90), pet sekund pred iztekom časa pa je imel Mikael Jantunen celo met za vodstvo, vendar po skoku pod obročem ni bil dovolj natančen.

Za Grčijo je to šesta kolajna na euvropskih prvenstvih, tretja bronasta, Finska pa je s četrtim mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev na tem tekmovanju.

Giannis Antetokounmpo, prvi zvezdnik Grčije, ki je v polfinalu dosegel zgolj 12 točk, jih je tokrat dosegel 30. Za nameček je zbral 17 skokov in si s povprečjem 27,3 točke na tekmo zagotovil drugo mesto na lestvici strelcev tega prvenstva. Daleč pred njim je le Luka Dončić s 34,7 točke na tekmo.

Mikael Jantunen (z žogo) je imel v zadnjih sekundah v rokah celo met za zmago Finske. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Za Grčijo je Tyler Dorsey dodal 20 točk, Vasilis Toliopulos pa 15 točk. Na drugi strani je imel prvi finski zvezdnik Lauri Markkanen v svoji statistiki 19 točk in 10 skokov.

Grčija – Finska 92:89 (69:56, 48:34, 24:15) Dvorana Xiaomi, gledalcev 11.000, sodniki: Vazquez (Portoriko), Conde (Španija), Anaya (Panama).

Grčija: Dorsey 20 (1:2), Toliopulos 15 (1:1), Slukas 7 (4:5), Kalaicakis 5 (0:2), Papanikolao 4 (1:2), G. Antetokounmpo 30 (12:16), K. Antetokounmpo 3 (1:2), Mitoglu 8 (2:4).

Finska: Little 6 (2:2), Salin 5 (2:2), Nkamhoua 15 (1:2), Jantunen 13 (2:2), Valtonen 18 (8:11), Markkanen 19 (4:4), Muurinen 5 (1:2), Grandison 8.

Prosti meti: Grčija 22:34, Finska 20:25.

Met za dve točki: Grčija 14:29, Finska 15:32.

Met za tri točke: Grčija 14:30 (Dorsey 5, Toliopulos 4, Mitoglu 2, Slukas, Kalaicakis, Papanikolao), Finska 13:39 (Markkanen 3, Jantunen 3, Valtonen 2, Grandison 2, Nkamhoua 2, Salin).

Skoki: Grčija 41 (32 + 9), Finska 34 (24 + 10).

Osebne napake: Grčija 23, Finska 29.

Pet osebnih: Nkamhoua (40.), Toliopulos (40.).

Ob 20. uri se je začel še finale 42. eurobasketa med Nemčijo in Turčijo, ki še nima zlate lovorike. Nemci so bili prvaki stare celine leta 1993.