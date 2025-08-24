Grški bog se vrača na evropski parket – v karieri mu manjka le še to

V nadaljevanju preberite:

Z vključitvijo dvakratnega najkoristnejšega igralca lige NBA na 19-članski predhodni seznam so ambicije grške ekipe postale bistveno bolj otipljive. Antetokounmpo je svojo odločitev naznanil že junija z izjavo: »Če bom zdrav, bom zagotovo tam,« poroča Olympics.com.

Vpliv Giannisa Antetokounmpa na grško košarko sega dlje od njegove prevlade na parketu. Njegova javna zavezanost reprezentanci odraža globoko osebno pripadnost, ki jo je sam opisal kot vsakodnevno osredotočenost na doseganje uspehov z Grčijo.

»Vedno razmišljam o tem, kako bi na najboljši način zastopal reprezentanco,« je pojasnil za FIBA.basketball.

Ta predanost deluje kot katalizator za priljubljenost športa v domovini. Antetokounmpo se zaveda svoje vloge ambasadorja: »Obožujem ta občutek; ljubim zastopanje enajst milijonov Grkov v državi in še pet milijonov v preostalem svetu, ker sem videl, da se je ponovno obudilo navdušenje nad košarko,« njegove besede navaja FIBA.basketball.

Posledice te renesanse so bile jasno vidne na Eurobasketu 2022, ko so tribune napolnili številni grški navijači.