Slovenci na krilih obrambe do 12 točk prednosti (polčas)

Svetovno prvenstvo se je za Slovenijo v Okinavi začelo pričakovano, a je bila zmaga proti Venezueli težja od pričakovanj. Glavni krivec za to je bila luknjasta slovenska obramba, ki je že v prvi četrti Venezuelcem dopustila serijo zadetih trojk, tovrstni kolaps pa bi bil proti Gruziji morda že usoden.

Slovenija sicer ohranja vlogo favorita, glavni razlog za to je neustavljivi Luka Dončić, ki se je poigraval z Venezuelci (37 točk), proti Gruziji pa mu nikakor ne bo lahko. Izkušena reprezentanca je sestavljena okrog odličnega Toka Šengelije, ki ima izkušnje tudi iz lige NBA, nenazadnje imajo Gruzijci dva košarkarja iz elitne lige (Mamukelašvili, Bitadze), pa tudi nekdanjega igralca Olimpije Giorgija Šermadinija.

Predvsem pa bo Gruzija test za Slovence, kako se lahko postavijo po robu višjim in močnejšim reprezentancam. V raketi se bo treba z ekipno igro boriti za vsako žogo, da gruzinska premoč v skoku ne bo prevelika, ob tem pa bodo Slovenci morali znati unovčiti tudi svojo hitrost in utruditi ključne igralce nasprotnikov.

1. ČETRTINA

Slovenija je na parket prišla zelo motivirana, predvsem pa borbeno razpoložena v obrambi. V tej prvini, ki je šepala na prvem obračunu, so bili tokrat odlični, dobro so zgostili prostor pod svojim obročem in tudi ko je visoki Šermadini prišel do žoge, mu včasih tudi trije igralci ob njem niso pustili dihati.

Posledica so bile ukradene žoge in nekaj lepih, hitrih prenosov v napad, v prvi vrsti je bil dejaven Luka Dončić, ki je dosegel prvih osem točk za Slovenijo. Po štirih minutah igre je prvo priložnost na prvenstvu dobil Žiga Samar in jo izkoristil z zelo dobro, agresivno obrambo. Po polovici četrtine, pri vodstvu z 12:2, so Gruzijci odšli na odmor, da bi prekinili slovenski nalet.

Foto Issei Kato Reuters

Minuta odmora je bila uspešna, po njej je Gruzija našla pravi ritem v napadu, Thaddus McFadden je v napadu izkoriščal izkušnje, Slovenija pa se je preveč zanašala na mete za tri točke, ki niso želeli skozi obroč. Ob koncu četrtine se je v slovensko ekipo naselilo nekaj nervoze, prvi del so po delnem izidu 12:2 Gruzijci dobili s 17:16.

2. ČETRTINA

V drugem delu sta bili ekipi v prvih minutah poravnani, Dončić je na igrišču vztrajal do 15. minute, nato pa mu je selektor Sekulić namenil nekaj počitka. Takrat je Slovenija z nekaj obrambnimi akcijami spet zaprla pot do svojega obroča, v napadu pa je Klemen Prepelić dosegel šest zaporednih točk in štiri minute pred koncem polčasa so Slovenci povedli s 40:32. Ko se je slabe tri minute pred koncem polčasa Dončić vrnil na parket, so Slovenci še pritisnili na plin in do polčasa so si priigrali vodstvo s 45:33. Dončić je v prvih 20 minutah dosegel že 19 točk in je prvi strelec tekme.

Na drugi tekmi v »slovenski« skupini F so Zelenortski otoki z 81:75 premagali Venezuelo in ostajajo v igri za napredovanje, Venezuela pa je po drugem porazu že odpisana.